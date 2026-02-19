Alemania retira de forma "temporal" parte de sus tropas en Irak por las "crecientes tensiones" en Oriente Próximo

La reubicación de parte del contingente militar alemán en Erbil fue resultado de una serie de consultas con socios internacionales y dentro del contexto de recientes bombardeos en la región que generaron más de 1.100 víctimas mortales, según consignó Europa Press. La decisión del gobierno alemán ocurre en un periodo de inestabilidad en Oriente Próximo, marcado por el incremento de despliegues militares de Estados Unidos y el deterioro del proceso diplomático entre Washington y Teherán. El Ministerio de Defensa de Alemania explicó que la medida es de carácter “temporal” y busca proteger a los efectivos ante el aumento de la conflictividad.

Según amplió Europa Press, un portavoz de dicha cartera detalló que “debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo, hemos retirado temporalmente a personal adicional de nuestro contingente en Erbil”. Alemania mantiene tropas en la capital del Kurdistán iraquí como parte de una misión internacional dirigida al entrenamiento de fuerzas de seguridad iraquíes. El portavoz agregó que esta acción fue coordinada minuciosamente con las fuerzas de países aliados presentes en la zona, mencionando que “la protección y seguridad de los soldados alemanes es nuestra principal prioridad”.

El medio Europa Press indicó que el contexto en el que se dicta la reubicación de personal militar alemán está marcado por la intensificación de intercambios y amenazas entre Estados Unidos e Irán. Durante las últimas dos semanas, Washington y Teherán protagonizaron dos rondas de contactos indirectos a través de la mediación de Omán, efectuados en Omán y en Suiza. Estas reuniones han tenido como objetivo reabrir negociaciones para un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, aunque hasta el momento no produjeron resultados concretos. Teherán sostiene que las actividades relacionadas con su programa atómico son exclusivamente para fines pacíficos.

Europa Press detalló, asimismo, que el gobierno iraní ha mostrado recelo en cuanto a la reanudación de las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esta desconfianza se profundizó luego de los ataques conjuntos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que ocasionaron más de 1.100 muertes en Irán y se produjeron en medio de un proceso diplomático abierto con miras a un nuevo acuerdo nuclear. Dicho acuerdo buscaba sustituir el pacto de 2015, que desde 2018 perdió vigencia tras la retirada unilateral de Estados Unidos, decisión tomada por el entonces presidente Donald Trump.

El mismo portavoz del Ministerio de Defensa alemán enfatizó a Europa Press que la decisión de trasladar temporalmente a parte de las tropas en Erbil responde a una lógica preventiva ante la inestabilidad regional y a la necesidad de garantizar el bienestar del personal militar destacado en Irak. Además, la coordinación con las fuerzas multinacionales busca ofrecer un marco de protección y colaboración estrecha, consolidando la estrategia acordada por los aliados internacionales presentes en la zona.

Europa Press también informó que la escalada de tensión en Oriente Próximo se intensificó con las declaraciones y advertencias del expresidente Donald Trump. Inicialmente, Trump amenazó con una intervención militar como respuesta a la represión de protestas en suelo iraní, aunque posteriormente situó esas amenazas dentro del conflicto relacionado con el desarrollo nuclear del régimen de Teherán. Las amenazas emitidas desde Washington se produjeron pese a los intentos de mediación y las conversaciones indirectas celebradas bajo la intermediación de Omán.

En paralelo a la retirada temporal de algunos miembros del contingente alemán en Irak, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región. Estas acciones se enmarcan en un clima de incertidumbre y tensiones acrecentadas entre las potencias involucradas, lo que dificulta la continuidad de los esfuerzos diplomáticos. Europa Press destacó que los recientes acontecimientos también han puesto a prueba la cohesión y coordinación entre los países que participan en misiones internacionales en la región, donde prevalece una alta sensibilidad ante cualquier señal de amenaza o escalada.

La misión de los soldados alemanes en Erbil forma parte de los acuerdos multilaterales para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad iraquíes, en un esfuerzo conjunto con los demás aliados internacionales. La protección de este personal se ha presentado como una prioridad para Berlín, que insiste en que la medida adoptada responde exclusivamente a criterios de prevención frente a los riesgos derivados de la volatilidad regional. El anuncio del Ministerio de Defensa alemán subraya que la retirada temporal no implica el cese de la misión, sino el ajuste de la presencia en función del análisis de riesgos realizado en colaboración con sus socios en la coalición internacional.