Ágatha Ruiz de la Prada cumple su "tregua" con Carmen Lomana: "Contrariamente a otros, si prometo algo lo hago"

En un exclusivo evento en Madrid, la diseñadora presenta su nueva línea de vinos junto a Bodegas Borsao, celebra recientes reconocimientos internacionales y comparte detalles de su vida personal, incluida la especial relación con su nieta y su actitud ante la polémica

Durante el evento celebrado en su tienda del barrio de Salamanca en Madrid, Ágatha Ruiz de la Prada hizo mención especial a su nieta Deva, manifestando su entusiasmo por pasar tiempo juntas y resaltando el vínculo que mantienen. Tal como publicó el medio que cubrió el lanzamiento, la diseñadora expresó su predilección en el rol de abuela y destacó la alegría que le produce esta etapa familiar, aportando así una visión personal a una jornada marcada por su actividad profesional.

El motivo central de la convocatoria, según informó el medio, fue la presentación de su nueva línea de vinos en colaboración con Bodegas Borsao. Ruiz de la Prada explicó que esta iniciativa representa un paso más en la diversificación de productos asociados a sus diseños, con la incorporación de un vino tinto y un vino blanco. La diseñadora relató que su preferencia por los aromas de un vino u otro coincide con momentos de su vida personal. Comentó que su inclinación hacia el vino blanco surgió tras su divorcio de Pedro J. Ramírez, y relacionó este cambio con una especie de transformación personal, aunque admitió desconocer la razón profunda de esta asociación.

El medio consignó que Ágatha Ruiz de la Prada aprovechó el evento para celebrar el buen momento profesional que atraviesa. La creadora de moda recientemente fue galardonada en Estados Unidos con un premio a su trayectoria. Sin embargo, esta distinción coincidió con críticas relacionadas con su visita al expresidente Donald Trump, sobre lo cual prefirió no pronunciarse durante el acto.

En el capítulo de la vida social y mediática de la diseñadora, la prensa presente se interesó por la actual relación entre Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, después de haber enfrentado un tenso intercambio en el programa '¡De Viernes!'. Cuestionada sobre el estado de la "tregua" alcanzada entre ambas, Ruiz de la Prada fue tajante: “Contrariamente a otros, si prometo algo lo hago. Primero, yo no soy mentirosa, no me importa nada decir la verdad. Y luego, si yo prometo algo, lo hago. O sea que No coment”, recogió el medio, dejando entrever su intención de no contribuir a una escalada de declaraciones públicas y de mantener la palabra dada tras el encuentro televisivo.

Además del lanzamiento de vinos y las noticias familiares, la diseñadora repasó otras colaboraciones recientes, que incluyen vajillas, chocolates, especias, latas de conserva y sábanas, proyectos que refuerzan su presencia en el ámbito del diseño aplicado a distintos productos de consumo. El medio resaltó que Ruiz de la Prada ha visto reconocida su labor internacionalmente, lo que ha consolidado su posición en el panorama creativo global.

Referido a su situación sentimental, la diseñadora declaró que no mantiene una relación amorosa actualmente, después de su ruptura con José Manuel Díaz-Patón. Respecto a rumores sobre un posible acercamiento con Luis Miguel Rodríguez, ‘El Chatarrero’, negó que exista algo más allá de una buena amistad, según detalló la publicación.

Interrogada sobre qué espera de una eventual nueva pareja, Ruiz de la Prada recurrió a una cita de Antonio Garrido y planteó, en tono distendido, el dilema de compartir su interés en el vino con alguna posible nueva relación. De este modo, la diseñadora enlazó su faceta personal además de profesional con el producto que promocionó en la jornada.

El evento, acompañado por amistades y colaboradores, sirvió como marco para explicar que cada una de las líneas de productos que lanza responde a la intención de plasmar su estilo en diferentes aspectos de la vida cotidiana. De acuerdo con la cobertura del medio, la jornada combinó momentos de índole laboral, referencias a su familia y alusiones a su popularidad en los medios de comunicación, sin que Ágatha Ruiz de la Prada eludiera las cuestiones personales, aunque sí impuso ciertos límites sobre los temas en los que prefería no profundizar.

