Xavi Pascual: "No voy a Valencia a nada más que a ganar el título"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado este miércoles que afronta la Copa del Rey de Valencia contento e ilusionado y con el objetivo de "ganar el título", en una edición en la que el conjunto blaugrana debutará el viernes ante el UCAM Murcia, rival que les ha ganado los dos duelos ligueros de esta temporada, y que calificó de "muy complicado".

"No voy a Valencia a nada más que a ganar el título. Es el único objetivo que tengo para coger el avión e ir a Valencia a ganar. Pero hay que ir paso a paso, hay que ganar el primer partido y ahí estaremos. Que la gente vaya con motivación porque les haremos disfrutar", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que las emociones "suben y bajan muy rápido" en el Barça. "Hay un gran número de aficionados que me consta que irán a Valencia, nos llena de orgullo que seamos la segunda o tercera afición allí. El equipo no les va a defraudar y pondrá todo para ganar. Seremos fieles a nuestro ADN de ir a por todas y luchar hasta el último segundo, estar en los partidos hasta el final, y confianza máxima", recalcó.

"Le doy absolutamente todas las opciones al Barça en esta Copa. Somos el Barça y vamos allí a ganar, como van a hacer los rivales. Pero vamos allí a ganarla, estamos trabajando bien, el equipo está bien, pese a alguna derrota. Vamos absolutamente a por todas. Nos hubiera gustado llegar con el equipo sano entero el último mes, seguro, pero hay muchas maneras de ganar la Copa y se puede ganar de muchas maneras diferentes. Vamos a ir con todo el respeto a los rivales a ganarla, cien por cien", aseguró.

El técnico blaugrana, que cuenta con tres títulos en ocho participaciones coperas, destacó la importancia de la concentración en un torneo corto. "Sin duda, en estos años de experiencia, aunque me quede algo lejos, hemos jugado la Copa en todas las condiciones, empezando en jueves y viernes, en primer y segundo partido, lo he vivido todo. Con cosas positivas y negativas. Cuando eres el cuarto, has visto lo que ha pasado y puede afectar un poco a nivel emocional. Es importante que todos estemos concentrados en nuestro trabajo y focalizados en lo que hay que hacer, sin distracciones", valoró.

"Nos hace mucha ilusión jugar esta Copa, al club y a nosotros. Cuando empezó esta etapa era un reto importante. Nos hace ilusión clasificarnos, lo hicimos como cabezas de serie, lo hicimos por buena esa etapa, pero ahora hay que dar un paso más y ganar estos cuartos de final", certificó.

Sobre el rival de cuartos, el UCAM Murcia, avisó de su dificultad. "Nuestro rival es muy complicado, lo está haciendo muy bien, tiene las mismas victorias que nosotros en la Liga Endesa, nos ha ganado las dos veces y solo diciendo esto claramente queda explicada la dificultad del partido que tendremos el viernes", argumentó.

Finalmente, sobre el UCAM Murcia, señaló las claves del duelo. "Habrá que controlar su rebote y la transición, habrá que controlar los 'inputs' fáciles y hacer que todo les sea complicado para anotar. Será un partido punto a punto, de pocas ventajas teóricamente, y quien llegue mejor al tramo final seguramente se lleve el partido. En Murcia sacamos una ventaja importante al principio y nos la fueron reduciendo, especialmente en el último cuarto. Nunca sabes qué partido encontrarás", aseguró.

Pascual aseguró llegar "muy contento" a la cita a nivel personal. "Es una competición preciosa, que todo el mundo admira. Cuando estás fuera de la ACB también la veía, y sé que es admirada en Europa. Se vive un ambiente de baloncesto precioso, es uno de los mejores momentos que un entrenador puede vivir. Vuelvo tras casi 10 años, con ganas de empezar el primer partido e intentar sacarlo adelante y dar un paso al siguiente. Yo llego bien mentalmente, con mi experiencia, conocedor de que será muy difícil y de que todo es posible en un partido como este", reconoció.

Pero el entrenador recordó las dificultades físicas de su equipo. "Tenemos unos condicionantes físicos muy grandes, jugadores tocados que llegarán o no, ya veremos. Condiciona la competición. Pero son competiciones muy abiertas, prácticamente comienzan con igualdad para todos los participantes. Es la competición más próxima que tenemos, son tres partidos para levantar un título; tenemos que mirarlo así. Vamos con toda la ilusión de jugar la primera final, son tres, y tienes que ganar la primera para ir a la segunda", comentó.

PUNTER, VESELY Y SATORANSKY, DUDA HASTA EL FINAL

Y es que tiene serias dudas de poder contar con Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely, mientras que Juan Núñez está lesionado. "Los tres jugadores, a día de hoy, ninguno de ellos ha terminado ningún entrenamiento, vamos a ver hoy si pueden empezar a hacer alguna cosa. Van muy justos los tres, esperamos hasta el final. Nos quedan entrenamientos de hoy, de mañana y de viernes por la mañana. A día de hoy te diría que los tres están fuera, pero vamos a ver cómo evolucionan y aceptan las cargas de trabajo y, si los tenemos, intentar evaluar qué parte nos puede ayudar o hasta qué punto no pueden ayudar", valoró.

"Cuesta mucho tomar la decisión. Si es con un jugador cuesta, si tienes tres, costará tomar las decisiones si es que consiguen en los dos próximos entrenamientos participar con el grupo y estar listos. Hasta el último momento no sabremos quién viaja y quién no", añadió al respecto.

En cuanto a las sensaciones del equipo, explicó: "Mis sensaciones es que somos un equipo en el que trabajamos juntos y fuimos creciendo muy rápido, nos pusimos a un nivel muy alto. Luego, con todas las lesiones, hemos ido sobreviviendo y tapando parches como hemos podido para ir compitiendo, pero no hemos logrado crecer al nivel que lo hacíamos. Mis sensaciones son buenísimas con el trabajo y el 'staff' y el club, todo va muy bien. En la pista tenemos dificultades producto del calendario muy apretado y las lesiones".