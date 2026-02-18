Ucrania denuncia cinco muertos y más de una veintena de heridos en ataques rusos en Sumi, Zaporiyia y Donetsk

Ucrania ha denunciado este miércoles ataques en distintas zonas de la región de Sumi, Zaporiyia y Donetsk que han dejado un balance de cinco muertos y más de una veintena de heridos durante las últimas 24 horas.

Según informa la Policía Nacional ucraniana en sus redes, en las últimas 24 horas Rusia ha lanzado 38 ataques contra distintas aldeas de la provincia de Sumi, dejando un balance de un civil muerto y 19 más heridos.

En la provincia de Donetsk, tres personas han muerto y dos resultaron heridas en ataques registrados en el distrito de Kramatorsk, ha informado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en su actualización diaria de la situación en la región ocupada. Según ha añadido Rusia bombardeo once asentamientos de Donetsk provocando que 173 personas, incluyendo 35 menores, hayan sido evacuados de la línea del frente.

En Zaporiyia, una mujer murió y otras siete personas han resultado heridas en distintos ataques con drones, según informa la Policía ucraniana, que detalla que, entre los heridos hay un bebe de menos de dos años de edad.