Seúl busca restablecer la zona de exclusión aérea prevista en los fallidos acuerdos intercoreanos de 2018

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, ha apostado este miércoles por restablecer la zona de exclusión aérea en la frontera 'de facto' con Corea del Norte, tal y como estaba previsto en los fallidos acuerdos intercoreanos de 2018 y que Seúl decidió suspender en hace poco menos de dos años alegando problemas de "confianza" y estabilidad en la península de Corea.

Ahora, con la Administración del presidente Lee Jae Myung, el Gobierno surcoreano aboga por un mayor acercamiento con Pyongyang, por lo que ha vuelto a poner sobre la mesa retomar esta medida para evitar el vuelo de drones y otros aparatos similares a una distancia de entre 10 y 15 kilómetros de la Zona Desmilitarizada de Corea, que separa los dos países.

Chung ha anunciado este plan durante una rueda de prensa en la que ha abordado la presencia de drones surcoreanos en la zona fronteriza, una cuestión que ha dicho lamentar y que ha provocado un aumento de la tensión con Corea del Norte, que asegura que se trata de una violación de su soberanía.

"En cooperación con las autoridades militares, el Gobierno ha revisado este asunto y buscará restaurar el pacto militar, lo que incluye la zona de exclusión aérea", ha manifestado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

El pacto de 2018 fue firmado bajo el Gobierno del expresidente Moon Jae In y buscaba un "cese de las hostilidades entre los dos Ejércitos en zonas de la frontera", si bien tanto Pyongyang como Seúl lo acabaron suspendiendo.

