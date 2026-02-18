Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en las provincias de Sumi y Zaporiyia

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace cerca de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Sumi y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado en redes sociales que sus tropas han logrado hacerse con Jarkivka, en Sumi, y de Krinichnoye, en Zaporiyia, sin pronunciarse sobre bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.