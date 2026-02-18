Agencias

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en las provincias de Sumi y Zaporiyia

Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace cerca de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Sumi y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado en redes sociales que sus tropas han logrado hacerse con Jarkivka, en Sumi, y de Krinichnoye, en Zaporiyia, sin pronunciarse sobre bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La IA multiplica por cuatro la velocidad de los ciberataques y sitúa la identidad en el centro de las brechas

Infobae

CESM cifra entre el 85 y 90% el seguimiento de la primera jornada de huelga nacional por un Estatuto médico

El paro de médicos y facultativos por un marco legal propio logró una amplia adhesión en hospitales y centros de salud según cifras sindicales, mientras representantes califican de excesivas las restricciones impuestas y anuncian acciones legales contra servicios mínimos

CESM cifra entre el 85

Igualdad recaba datos del presunto crimen machista de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón)

Igualdad recaba datos del presunto

Tiger Woods no ha descartado aún estar en el Masters y sigue trabajando para intentar volver "al máximo nivel"

Tiger Woods no ha descartado

Comsa gana un tramo de ferrocarril en México por 168 millones de euros

El consorcio liderado por la catalana Comsa se impuso a grupos internacionales en una licitación pública, obteniendo la responsabilidad de realizar obras clave en el corredor ferroviario entre Querétaro e Irapuato, que incluye múltiples estaciones y modernización de infraestructura

Comsa gana un tramo de