Mónica García asegura que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán", sino que "lo protege"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha intervenido en la sesión ordinaria de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, foro en el que ha manifestado que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán", sino que "lo protege".

Interpelada por la diputada Pilar Calvo, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, cuya pregunta aludía a la opinión de la titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo sobre el sistema sanitario público de Cataluña, la ministra ha declarado que este nuevo marco normativo, cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, "protege al sistema catalán de las manos depredadoras y privatizadoras del PP".

"El sistema sanitario catalán es uno de los grandes activos del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha continuado García, quien ha añadido que existen "algunas cosas" en las que es "pionero". Todo ello "con todas las deficiencias y todas las debilidades que compartimos en todos los sistemas sanitarios europeos", ha explicado.

Por ejemplo, en innovación, en investigación, en investigación translacional, en terapias avanzadas, en innovación en gestión.

DECIR QUE EL SISTEMA SANITARIO DE CATALUÑA ESTÁ PRIVATIZADO SON "FALACIAS"

En este contexto, la ministra ha destacado el trabajo sanitario catalán "en innovación, en investigación, en investigación traslacional, en terapias avanzadas, en innovación en gestión, en un montón de cosas en las que dentro del Consejo Interterritorial somos capaces de poner en común". Es "un espejo en el que mirarnos", ha indicado, tras lo que ha afirmado que decir que este está privatizado son "falacias".

El sistema sanitario catalán "tiene consorcios y conciertos, todos con entidades públicas o con entidades sin ánimo de lucro", ha proseguido García, que ha subrayado que "no es el modelo de Quirón, no es el modelo del Partido Popular". "No es el modelo de los audios obscenos que oímos hace poco diciendo un CEO que iba a manipular las listas de espera para hacer caja", ha zanjado.

Según ha aseverado García, el objetivo de la nueva ley es "poner coto a esos audios obscenos" y proteger al sistema catalán "de los 'Quirones' de turno". Por contra, ha remarcado que lo que busca el modelo de salud de Cataluña es "mejorar la Sanidad y la salud de la gente".