Maribel López (ARCO) pide una ley que reduzca el IVA: "Tenemos que estar igualados con países europeos y otros sectores"

La directora de ARCOmadrid, Maribel López, ha reclamado este miércoles una ley que reduzca el IVA cultural para que las galerías españolas estén "igualadas" con países "colegas" como Francia, Portugal o Alemania, donde el IVA se mueve entre el 5% y el 8%.

Además, ha manifestado su esperanza de que la moción que aprobó esta semana el Senado pidiendo esa reducción del IVA sea un "paso". "Es una reclamación importante y necesaria porque nos iguala a otros países europeos que son nuestros colegas y colaboradores, aunque para serlo tenemos que tener lógicas comunes. Y también es importante que nos iguale con otros sectores culturales", ha asegurado Maribel López en una entrevista con Europa Press, tras presentar en rueda de prensa en el Museo Reina Sofía la 45 edición de ARCOmadrid, que tendrá como tema central el futuro.

Maribel López ya había avanzado esa reclamación durante la rueda de prensa de presentación de la feria, en la que ha arrancado su intervención exigiendo esta petición porque es una "responsabilidad" para todo el sector. "Creo que es oportuno, importante y urgente aprovechar este momento para reclamar la ley del IVA. La decisión todavía no está tomada y creo que todos los que nos dedicamos al arte contemporáneo tenemos la responsabilidad de hacerlo", ha asegurado.

"En el corto plazo es necesario porque afecta a la competitividad de las galerías españolas, que van a llegar a ARCO donde el 64% son internacionales; en el medio plazo para dar visibilidad a los artistas españoles; y en el largo plazo porque es muy importante cómo entendemos cómo sociedad el arte contemporáneo", ha detallado.

211 GALERÍAS DE 30 PAÍSES

En esta 45 edición, habrá un total de 211 galerías de 30 países --tres menos que el año anterior y seis países menos--, de las que 175 galerías formarán parte del Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19, y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

Del total de galerías internacionales, el 31% serán galerías de América Latina, lo que consolida a ARCOmadrid como referente latinoamericano en Europa. Entre las galerías extranjeras, destacan incorporaciones como 'Carlos/Ishikawa', 'Green Art', 'Lia Rumma', 'Loevenbruck' o 'Zander', junto a otras que regresan como 'Casa Triangulo', 'Barbara Thumm' o 'Luisa Strina'.

La sección central es 'ARCO 2045: el futuro, por ahora', que se articulará en dos espacios -normalmente el tema central ocupa un solo espacio expositivo-- dentro de la feria comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, quienes han tratado de hacer un "ejercicio intelectual" y jugar con los déjà vu' para que "haya obras que se reconozcan en un sitio y en otro", en palabras de Maribel López.

"Con esta idea, iniciamos una nueva serie que en principio será de tres años para hablar del futuro, que siempre es pertinente. "En el momento histórico que vivimos, hablar del futuro desde el arte nos permite hacerlo de una manera que no da conclusiones, que lo que da son ideas y que lanza preguntas y sensaciones. La idea de que ARCO va a reflexionar sobre el futuro, ya nos está haciendo preguntarnos qué futuro queremos, qué futuro imaginamos o qué futuro tememos", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

IA Y OBRAS QUE "LEVANTEN LA VOZ"

La directora de la feria ha comentado que es probable que haya obras realizadas con IA, aunque ha avanzado que en "ningún caso se va a centrar en gachetizar" sino que será resultado de partes del proceso. "A mí no me interesa tanto tratarla como un hito sino como un plano más de la creación", ha agregado.

En cualquier caso, ha señalado que cree que no habrá ninguna obra creada completamente con IA. "Creo que no, pero podría ser dentro de una lógica creativa de ese artista, pero no autónoma", ha respondido. Acerca de posibles obras polémicas, Maribel López no adelanta cuáles "levantarán la voz" en esta edición, si bien cree que habrá alguna pieza que "grite".

"Estamos en un momento muy particular en la historia y creo que el arte es la expresión más frontal. Los últimos años había menos piezas que hablaban, que subían la voz o como digo yo que gritan un poco. Creo que puede ser, pero yo nunca las anticipo porque me parece que es un modo de expresión", ha indicado.

REPRESENTACIÓN FEMENINA, SIMILAR A AÑOS ANTERIORES

En esta 45 edición, Maribel López prevé que la representación femenina roce el 40 por ciento, una cifra similar al año anterior, pero "un poco más baja" que hace dos ediciones. La feria, como afirma la directora, tiene la ilusión de que el número crezca porque "el nivel de mujeres españolas con una carrera reconocible es de primerísima calidad".

"Yo creo que eso va a hacer que otras mujeres pronto estén más presentes. También es inspirador ver que a tus iguales les va bien y eso yo creo que ayudará", ha destacado. En esta ocasión, la representación femenina estará presente en la sección Proyectos de Artista, presentados por 41 galerías que portarán el trabajo de 20 mujeres. "Ahí estamos un poco mejor", ha apuntado Maribel López. Entre ellas estarán Lucia C. Pino, Maia Magdalena Campos, Aurèlia Muñoz, Diana Policarpo o Amparo de la Sota.

BOSQUES QUEMADOS EN OURENSE

Uno de los espacios más importantes para ARCOmadrid es el Guest Lounge, donde en cada edición un equipo presenta un proyecto responsable para este espacio que, como ha comentado en rueda de prensa Maribel López, sirve para "descansar mental, visual y socialmente".

Esta ocasión el proyecto ganador se llama '350.000 hectáreas', una cifra que recuerda la extensión de los bosques quemados este verano en Ourense. La madera quemada se va a utilizar para la construcción de diferentes elementos de la sala y para los techos mediante lámparas de esta madera. "La sala va a intentar convertir ese dolor y esa preocupación que compartimos en un lugar que convierta al fuego en la lumbre", ha explicado la directora de ARCOmadrid.

También una de las novedades de esta edición será la iniciativa que surge de una asociación de coleccionistas llamada Catapulta, con la que se ha conseguido una relación con la National Gallery de Canadá, que adquirirá obra de artistas españoles en la feria.

Por último, ARCOmadrid 2026 tiene la confirmación de compras de diferentes instituciones como el Museo Reina Sofía, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Junta de Andalucía, IVAM, Es Baluard, Centro de Arte Fundación María José Jove, Fundación Sorigué y Fundación María Cristina Masaveu Peterson, entre otras.

Por otro lado, la tradicional cena de la Fundación ARCO, que cuenta con la colaboración de Cartier, volverá a estar destinada a recaudar fondos para la adquisición de obras en la feria para su colección, en depósito en CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

También se incorporarán las piezas procedentes de las donaciones de Frédéric Malle, Club Matador y del Consejo Internacional de la Fundación ARCO. En el marco de la cena se celebrará el acto de entrega de los Premios "A" al Coleccionismo, otorgados por la Fundación ARCO que, en su 30ª edición, ha reconocido las colecciones de Juan Antonio Pérez Simón, Premio "A" Helga de Alvear-; Laurent Dumas - Premio "A" Coleccionismo Internacional-; Gabriel Calparsoro - Premio "A" Coleccionismo Nacional- y MACBA Studio - Premio "A" Coleccionismo Joven-.