Lolita Flores, de cómo será Rosario cómo abuela, a si le gusta Blanca Romero como novia de su primo Quique S. Flores

La próxima llegada del primer hijo de Lola Orellana se posiciona como uno de los acontecimientos más esperados para la familia Flores, que se encuentra experimentando un periodo de logros personales y profesionales. En ese contexto, Lolita Flores asistió la noche del martes al estreno de “La boda”, película en la que su hija Elena Furiase desempeña el papel principal, según detalló el medio. El evento tuvo lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid y concentró tanto la atención mediática como la de los allegados al clan.

Al atravesar la alfombra en compañía de su hijo Guillermo Furiase, Lolita Flores expresó ante los periodistas su satisfacción por el desempeño de Elena en la cinta, explicó que se trataba de un tipo de nervios particular al referirse a ver a su hija en un papel protagonista y recalcó la dedicación que la actriz ha mostrado en su trayectoria profesional. Tal como consignó el medio, la artista insistió en que el papel de Elena era un premio a sus años de esfuerzo y rigor profesional.

El ambiente familiar favorable se vio reforzado por la mención de varios éxitos y novedades recientes en la vida de Lolita Flores. Según informó el medio, la cantante y actriz valoró el cierre de la temporada de la obra teatral “Poncia” con funciones a sala llena, la continuidad de su gira y su reciente incorporación a “Tu cara me suena”. Además, la propia Lolita contó que había recibido la distinción de la Cruz de Alfonso X el Sabio, distinción que había quedado publicada el mismo día en el Boletín Oficial del Estado.

Durante esa jornada, los reporteros consultaron a Lolita Flores sobre la inminente ampliación de la familia. La intérprete explicó que su sobrina Lola Orellana cursa un embarazo sin complicaciones y que tanto ella como el resto están ilusionados ante la llegada del bebé. Al aludir a su hermana Rosario Flores, futura abuela del pequeño, Lolita aseguró que suponía que Rosario se volcará de lleno en su nuevo rol familiar, comparando la intensidad del vínculo con el que ella misma siente por sus propios nietos. Subrayó que toda la familia mantiene altas expectativas por conocer al niño, aunque todavía no han dado a conocer el nombre.

Respecto a rumores recientes sobre la relación entre el entrenador Quique Sánchez Flores y la modelo Blanca Romero, sobre los que la propia Romero declaró que eliminó imágenes juntos de su perfil de Instagram por una cuestión de privacidad profesional y no por un distanciamiento personal, la prensa preguntó a Lolita su opinión acerca de la pareja de su primo. Lolita fue contundente al señalar que no considera apropiado opinar sobre las parejas de los demás miembros de su familia y defendió que solo le debe gustar a la persona involucrada.

El medio reportó que, a lo largo de la noche, la actitud de Lolita Flores reflejó la importancia de la unión y los logros obtenidos en los últimos meses. Celebró el buen comienzo de año para el clan, remarcando que la salud y los logros personales están marcando una etapa de optimismo y satisfacción generalizada. Desde las novedades profesionales de Elena Furiase y el desarrollo de proyectos propios hasta el anuncio de la llegada de un nuevo miembro al círculo íntimo, la familia Flores evidencia una etapa de celebraciones y reconocimientos públicos.

En sus intervenciones recogidas por el medio, Lolita también relató cómo vive el embarazo de su sobrina y puso de manifiesto el clima de expectación y alegría por el próximo nacimiento. Confirmó que, aunque la fecha exacta de parto no está definida por tratarse del primer hijo de Lola Orellana, la madre se encuentra en óptimas condiciones y cuidando su bienestar.

Como expuso el medio, la cita en el Palacio de la Prensa no solo funcionó como presentación de la nueva película protagonizada por Elena Furiase, sino también como un espacio de reafirmación de los lazos familiares y momento para compartir los logros de sus integrantes en el ámbito artístico y personal.