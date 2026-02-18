Agencias

Iberia y Allianz Partners amplían su alianza estratégica hasta 2028 y refuerzan su presencia en EE.UU. y México

Guardar

Iberia y Allianz Partners han anunciado la prórroga de su alianza comercial por dos años adicionales, lo que extenderá su colaboración hasta el año 2028. Este acuerdo consolida una relación histórica que en 2026 cumplirá su 20 aniversario.

La extensión del contrato no solo asegura la continuidad del servicio en los 11 mercados europeos donde ya operaban (España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Dinamarca y Suecia), sino que expande su alcance estratégico con la inclusión de Estados Unidos y México.

Desde el inicio de su relación en 2006, ambas compañías han trabajado en la integración de soluciones de protección para los pasajeros. El catálogo de servicios incluye coberturas por cancelación de viaje, asistencia médica internacional, así como protección ante retrasos o pérdida de equipaje.

Los clientes de Iberia pueden contratar estos seguros de forma simplificada a través de los canales digitales de la aerolínea, tanto en la página web como en la aplicación móvil, integrándose en los procesos de reserva, gestión de vuelo y facturación online.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso español debate la propuesta de la ultraderecha de vetar los burkas en público

Infobae

Kiev impone sanciones contra el presidente de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Kiev impone sanciones contra el

Tolón al PP sobre la LOMLOE: "La vamos a desarrollar como ustedes no hicieron: con consenso, con diálogo y dinero"

Tolón al PP sobre la

Ya hay fecha para el Google I/O 2026: se celebrará los días 19 y 20 de mayo

Ya hay fecha para el

Condenados a penas de prisión tres colaboradores del responsable de un atentado contra una sinagoga en Túnez

La justicia de Túnez dictó sentencias de hasta ocho años para allegados relacionados con el ataque a la sinagoga de Ghriba en 2023, mientras la madre del agresor fue absuelta según medios locales

Condenados a penas de prisión