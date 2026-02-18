Iberia y Allianz Partners amplían su alianza estratégica hasta 2028 y refuerzan presencia en EE.UU. y México

Iberia y Allianz Partners han anunciado la prórroga de su alianza comercial por dos años adicionales, lo que extenderá su colaboración hasta el año 2028. Este acuerdo consolida una relación histórica que en 2026 cumplirá su 20 aniversario.

La extensión del contrato no solo asegura la continuidad del servicio en los 11 mercados europeos donde ya operaban (España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Dinamarca y Suecia), sino que expande su alcance estratégico con la inclusión de Estados Unidos y México.

Desde el inicio de su relación en 2006, ambas compañías han trabajado en la integración de soluciones de protección para los pasajeros. El catálogo de servicios incluye coberturas por cancelación de viaje, asistencia médica internacional, así como protección ante retrasos o pérdida de equipaje.

Los clientes de Iberia pueden contratar estos seguros de forma simplificada a través de los canales digitales de la aerolínea, tanto en la página web como en la aplicación móvil, integrándose en los procesos de reserva, gestión de vuelo y facturación online.