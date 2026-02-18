Agencias

El Betis celebrará su X Jornada de Derecho Deportivo el 24 de marzo en La Cartuja

El Real Betis celebrará su décima Jornada de Derecho Deportivo el 24 de marzo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde los expertos analizarán temas como la fiscalidad en los traspasos internacionales, los fondos de inversión, bajas por paternidad en el deporte profesional o la responsabilidad de los clubes en los sucesos ocurridos en los estadios.

Esta décima edición, que tenndrá lugar, por vez primera, en La Xartuja, contará con expertos en derecho deportivo de bufetes especializados, instituciones y clubes. Las jornadas serán inauguradas por Juan Bustos y los asistentes podrán conocer las nuevas instalaciones del Real Betis Balompié en La Cartuja.

