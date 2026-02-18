Detenido otro asistente de un diputado de LFI por su relación con la muerte de un joven ultra en Lyon

Otro asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa (LFI) Raphael Arnault se encuentra entre los detenidos por la muerte de Quentin Deranque, un joven ultraderechista que falleció por enfrentamientos con activistas antifascistas en la ciudad de Lyon.

Además de Jacques-Elie Favrot --arrestado en la víspera por un presunto delito de homicidio voluntario-- otro hombre identificado como 'Robin Michel', asistente de Arnault, se encuentra detenido por complicidad en el marco de la muerte de Deranque, según ha declarado el fiscal de Lyon, Thierry Dran, en declaraciones a France Info.

Si bien no es uno de los seis principales sospechosos, 'Robin Michel' está acusado de proporcionar alojamiento a uno de los implicados en el caso. Las autoridades policiales detuvieron el martes por la noche a un total de nueve personas. En las últimas horas, otras dos han sido arrestadas por los enfrentamientos.

El presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha asegurado este miércoles que el movimiento antifascista de la Joven Guardia es el "brazo armado" de la Francia Insumusa (LFI) y ha pedido la dimisión de Arnault por su "responsabilidad moral" con respecto a la muerte del joven.

"En una democracia como Francia, no se puede tolerar ninguna forma de violencia, ninguna intimidación, ninguna presión sobre el proceso electoral, ningún llamamiento a la insurrección", ha expresado, agregando que el líder de izquierdas Jean-Luc Mélenchon no ha mostrado arrepentimiento y se está haciendo la víctima pese a que un joven ha muerto.

Bardella ha exigido además "la creación de un auténtico cordón sanitario para aislar a La Francia Insumisa y mantenerla alejada de las instituciones", tanto en la Asamblea Nacional como de cara a las elecciones municipales, programadas para el mes de marzo.

En medio de la crispación a nivel político, la sede de LFI ha tenido que ser evacuada a primera hora del miércoles tras una amenaza de bomba, según ha confirmado el coordinador nacional de la formación, Manuel Bompard.