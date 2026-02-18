AMP. Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y Pedro Martínez cae eliminado en Río de Janeiro

Pedro Martínez, tenista de Valencia, no logró avanzar en la primera ronda del torneo de Río de Janeiro y se despidió tras un intenso enfrentamiento contra Damir Dzumhur, tal como consignó Europa Press. El español arrancó el partido dominando a su adversario en la arcilla brasileña, pero una reacción del bosnio cambió el curso del encuentro y lo forzó a disputar un desempate, que terminó en derrota para el jugador español. Mientras tanto, en Delray Beach, Rafa Jódar, joven madrileño de 19 años, celebró su debut en un torneo ATP 250 con una victoria clara ante el estadounidense Ethan Quinn y ahora tendrá como siguiente oponente al primer cabeza de serie, Taylor Fritz, número ocho del mundo.

Según publicó Europa Press, el torneo de Delray Beach supuso una importante oportunidad para el jugador de Leganés, actualmente en el puesto 118 del ranking ATP. Jódar inició el partido rompiendo el servicio de Quinn, aunque el estadounidense pronto recuperó la desventaja con un contrabreak. El español no perdió el ritmo y volvió a quebrar, logrando otra rotura en el séptimo juego y llevándose el primer set por 6-2. En la segunda manga, el madrileño siguió imponiendo su juego y logró adelantarse rápidamente 5-2, sumando dos nuevos quiebres de servicio frente a Quinn, quien ocupa la posición 70 en el ranking mundial. A pesar de que Quinn consiguió un break que alargó el set, Jódar cerró el partido al resto tras una hora y 19 minutos de juego, consiguiendo así el pase a los octavos de final.

El siguiente escollo de Rafa Jódar será el estadounidense Taylor Fritz, máximo favorito para conquistar el torneo y quien se encuentra exento de disputar la primera ronda debido a su posición de cabeza de serie. Fritz se presenta como un adversario de alta exigencia, con dos títulos conquistados en Delray Beach en los años 2023 y 2024, lo que lo convierte en referente de la competencia en pista dura estadounidense. Europa Press detalló que el madrileño se medirá ante el número ocho del ranking ATP en busca de conseguir un triunfo de alto valor en su carrera profesional.

En contraste, el recorrido de Pedro Martínez en Río de Janeiro tuvo un desenlace menos favorable. El valenciano arrancó el partido mostrando una clara superioridad, adjudicándose el primer set por 6-0, impidiendo que Damir Dzumhur sumara un solo juego. Sin embargo, el bosnio revirtió la situación en el segundo parcial. Dzumhur, que mantuvo la iniciativa en la segunda manga, llegó a colocarse por delante en el marcador, pero Martínez logró nivelar el encuentro con una rotura en el noveno juego, igualando 5-5 y forzando el desempate.

Europa Press reportó que el tie-break resultó adverso para el español, quien únicamente sumó dos de los seis puntos disputados con su servicio y terminó cediendo la manga. El partido quedó así igualado a un set y todo se definió en una tercera manga decisiva. En este último parcial, Damir Dzumhur consiguió dos quiebres a su favor y finalizó el encuentro con un 6-4 tras dos horas y 41 minutos de partido, eliminando a Martínez de la competición carioca.

La participación de ambos jugadores ilustra realidades diferentes en la actual gira ATP: mientras Jódar aspira a consolidarse tras avanzar en el torneo estadounidense y aceptar el reto de enfrentarse a un jugador del top diez mundial, Martínez deberá buscar nuevos desafíos tras una actuación que se volcó en su contra pese a su sólido arranque. Según recuerda Europa Press, Jódar, con apenas 19 años, tiene por delante uno de los partidos más significativos de su carrera cuando se cruce en octavos ante Taylor Fritz, actual campeón defensor en Delray Beach.

La derrota de Pedro Martínez en Río de Janeiro destaca los altibajos que pueden presentarse en un enfrentamiento a tres sets, sobre todo después de un arranque tan favorable como el que tuvo el valenciano en el primer parcial. Tras perder el tie-break del segundo set, el último parcial también le fue esquivo, quedando fuera en la primera ronda del torneo de categoría ATP 500, uno de los principales eventos de la gira sudamericana de arcilla. Mientras tanto, la atención en Delray Beach se centra en el encuentro entre Jódar y Fritz, singular por el contraste de trayectorias y la expectativa que genera la presencia del máximo favorito ante la oportunidad de una joven promesa española, según reiteró Europa Press.