Valverde: "Según los compañeros que estaban cerca, Prestianni le ha dicho algo feo, es lamentable"

El centrocampista y capitán del Real Madrid Fede Valverde expresó este martes que, "según los compañeros que estaban cerca" durante el encontronazo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el que el brasileño denunció haber recibido un insulto racista, el argentino le dijo "algo feo, algo que no se debe decir", un episodio que el uruguayo calificó de "lamentable".

"No se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que han estado cerca le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas que han peleado por esto, 'Vini' es uno de ellos y si sigue pasando...", afirmó Valverde tras el triunfo por 0-1 en la ida de los 'playoffs' de la Champions entre Benfica y Real Madrid en declaraciones a Movistar+.

El uruguayo lamentó que ninguna cámara captara lo que dijo Prestianni a 'Vini'. "Creo que, si te tapas la boca para decir algo, es porque estás diciendo algo que no está bien. Es lamentable. Estoy orgulloso de los compañeros que han defendido a 'Vini', orgulloso de él, que ha seguido para adelante, ha jugado un partido espectacular", comentó.

"Es algo muy grave, ha pasado muchas veces ya, creo que retirarse creo que es una opción que no le puede gustar al espectáculo del fútbol, pero también hay una persona que ha dañado el espectáculo diciéndole algo que no está bien. Va en contra de todo lo que estamos haciendo nosotros como compañeros, que es ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que no haya visto eso", zanjó.

Tras esto, Valverde pidió quedarse con el partido del equipo merengue a nivel colectivo, además de elogiar el esfuerzo de Vinícius y Kylian Mbappé. "Nos tenemos que quedar con el partido de 'Vini', el partido de Kylian, que nos han ayudado bastante a nivel defensivo, y hoy se necesitaba", analizó.

"Si todos corremos ese poquito para presionar, para recuperar el balón cuanto antes, para estar unidos cuando nos toca defender nuestro campo, es mucho más fácil y te sientes con mucha más energía a la hora de atacar, estás mucho más cerca del arco rival", concluyó.