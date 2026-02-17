Una jueza obliga a Trump a restituir la muestra sobre esclavos de la mansión presidencial de Filadelfia

Durante el proceso judicial, la jueza federal Cynthia Rufe citó en su fallo una referencia directa a la novela “1984” de George Orwell para ilustrar su preocupación sobre la manipulación de hechos históricos por parte de autoridades federales. Según reportó El País, la magistrada cuestionó si el Gobierno federal de Estados Unidos tiene la potestad de "disimular y desmantelar verdades históricas" al tener control sobre las narrativas oficiales, subrayando que la ocultación de información contraria a la realidad histórica no resulta legítima bajo ningún argumento.

El medio El País detalló que la resolución de la magistrada Rufe obliga al Servicio de Parques Nacionales a restablecer de inmediato las exhibiciones que documentan la vida de personas esclavizadas en la antigua residencia presidencial de Filadelfia, conocida como la Mansión del Presidente. Estas exhibiciones habían sido retiradas tras una serie de directrices emitidas durante la administración de Donald Trump. El Ayuntamiento de Filadelfia denunció la eliminación de estas referencias al Departamento de Interior y al Servicio de Parques Nacionales, alegando que la decisión violaba derechos fundamentales y suponía un intento de reescribir el pasado.

De acuerdo con el fallo judicial, las exhibiciones retiradas hacían referencia a las personas esclavizadas que vivieron y trabajaron en la residencia utilizada por varios presidentes del país en Filadelfia, ciudad con profundo valor histórico por haber sido el escenario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776. La jueza, designada durante la presidencia de George W. Bush, también aludió en su dictamen a la importancia de preservar la verdad histórica plasmada en documentos fundacionales, como la propia Declaración.

El Ayuntamiento de Filadelfia, tal como consignó El País, había sostenido que la remoción obedecía a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el año anterior. Esta orden instaba a eliminar todo contenido considerado como despectivo hacia estadounidenses del pasado o del presente, lo cual terminó por generar cambios estrictos en instituciones de relevancia nacional, incluyendo el complejo de museos e instituciones educativas Smithsonian, la red de museos y centros de investigación científicos, culturales y educativos fundada en 1846 en Washington D.C.

La magistrada Rufe expresó en su dictamen, citado por El País, que "el Gobierno también afirma que la verdad ya no es evidente, sino propiedad del magistrado jefe electo y sus designados y delegados, que puede ser eliminada, ocultada o sobrescrita a su antojo. ¿Y por qué? Únicamente porque, como afirman los demandados, tiene la facultad". Esta frase busca rechazar el argumento de la defensa federal, que justificaba la modificación de las exhibiciones por la existencia de opiniones diversas y la prerrogativa del Gobierno para determinar el mensaje a comunicar al público.

El medio El País puntualizó que, en su fallo, la jueza remarcó el papel que la ciudad de Filadelfia desempeñó al insistir en que eliminar las exhibiciones iba en contra de un deber de preservar hechos históricos que no pueden suprimirse por decisión administrativa. Rufe señaló, según recogió el mismo medio, que la función de estos espacios es informar sobre realidades pasadas, incluso cuando resulten incómodas o contrarias a opiniones políticas del momento.

El dictamen de la jueza sostiene, de acuerdo con El País, que el Gobierno federal no puede reescribir o suprimir hechos irrevocables de la historia nacional con el único propósito de promover una imagen más favorable de personajes históricos o instituciones estadounidenses. La resolución sienta un precedente para otras instituciones bajo tutela federal, ya que el caso abordó la tensión entre la memoria histórica y decisiones administrativas que inciden en la narrativa pública y educativa.

La decisión de la corte llega en un contexto de renovado debate en Estados Unidos sobre la interpretación del pasado nacional y su representación en sitios históricos, escuelas y museos. El fallo implica la inmediata restitución de las exposiciones sobre personas esclavizadas en la Mansión del Presidente, garantizando que miles de visitantes tengan acceso a información histórica sobre aquellos que vivieron y trabajaron bajo condiciones de esclavitud en uno de los monumentos más relevantes de Filadelfia.

Según reportó El País, el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Interior, que acataron la directiva presidencial en 2023, tendrán que restablecer la información suprimida. La administración local de Filadelfia había argumentado que la eliminación de estos contenidos erosionaba la integridad educativa y cultural del parque histórico y marginaba las voces de las personas esclavizadas que también forman parte del relato fundacional de la nación.

El dictamen judicial representa una respuesta directa a los reclamos de organizaciones de derechos civiles y activistas, así como de la comunidad académica y educativa, que manifestaron su preocupación frente a la posible alteración de la memoria colectiva a raíz de políticas federales. El País subrayó la importancia del fallo para establecer los límites de la autoridad ejecutiva sobre la presentación de contenidos históricos en espacios públicos y federales, así como el deber de mantener una narrativa fidedigna y completa frente al público.

La decisión adoptada por la jueza Cynthia Rufe resalta el papel de la justicia en salvaguardar la memoria histórica y los derechos de la ciudadanía a conocer los hechos en toda su complejidad, sin que la administración federal pueda borrar o modificar unilateralmente la representación del pasado en lugares emblemáticos como la Mansión del Presidente de Filadelfia.