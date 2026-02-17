Un proyecto internacional estudia las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea

El Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés) ha aprobado la propuesta presentada por los investigadores Francisco Nogueras Lara, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC), con sede en Granada, y Matías Gómez, de la Universidad Andrés Bello, de Santiago de Chile, para estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea.

El proyecto ha obtenido 140 noches de observación, equivalentes a unas 1.300 horas, de las cuales aproximadamente 500 se dedicarán a caracterizar las regiones más ocultas de la Vía Láctea.

Lo harán gracias al KMOS (por las siglas en inglés K-band Multi-Object Spectrograph), un espectrógrafo multiobjeto instalado en el Telescopio Unitario 1 del VLT de 8,2 metros de diámetro, en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile.

"En particular, estudiaremos su barra y su centro, zonas invisibles al ojo humano debido al polvo y al gas interestelar", ha apuntado en una nota de prensa el co-investigador principal del proyecto por parte del IAA-CSIC.

"Aunque esta región ya había sido observada en imágenes infrarrojas, ahora podremos analizar miles de estrellas para saber cómo se mueven, de qué están hechas y cuándo se formaron, lo que nos permitirá reconstruir la historia y el funcionamiento del corazón de nuestra galaxia", ha añadido Nogueras Lara.

Los ESO Public Surveys en que se incluye la propuesta son grandes programas de observación en los telescopios de este observatorio europeo en Chile, concebidos para "generar conjuntos de datos extensos para la comunidad astronómica que permitan responder a algunas de las preguntas más relevantes de la astronomía actual".

La luz verde al proyecto VVVX-GalCen refuerza el papel del IAA-CSIC, de hecho, como referente dentro de una de las mayores colaboraciones internacionales enfocadas en el estudio de la Vía Láctea, en la que participan más de un centenar de investigadores.

"Este proyecto representa el principal legado científico del instrumento KMOS para el estudio espectroscópico de la Vía Láctea y dará lugar a un conjunto de datos que servirá como referencia para la comunidad científica en los próximos años, afianzando la presencia internacional del IAA en el ámbito de la astrofísica galáctica", ha sostenido Nogueras Lara.

El sondeo espectroscópico KMOS VVVX-GalCen tiene como objetivo ampliar dos iniciativas observacionales de gran éxito: el sondeo VVV/VVVX en el infrarrojo cercano, de amplia cobertura y múltiples épocas de observación, y las imágenes de alta resolución del proyecto GalacticNucleus, centradas en las regiones más internas de la Galaxia.

La caracterización de objetos estelares jóvenes eruptivos y de sus entornos, la identificación y medición de parámetros físicos de cúmulos globulares galácticos ocultos por la extinción o la confirmación y estudio de planetas errantes cercanos son algunos de los objetivos científicos incluidos en la propuesta.

Además, se contempla la clasificación de galaxias cercanas y lejanas, así como de cúmulos de galaxias en la zona de evitación, y la realización del primer estudio espectroscópico de alta completitud del centro de nuestra galaxia, que permitirá desvelar su historia de formación estelar, su dinámica y su estructura.

La contribución del IAA-CSIC, según han destacado en nota de prensa deste este instituto científico, ha sido clave tanto en el diseño científico de la propuesta como en su desarrollo posterior. Así, Nogueras Lara lidera el estudio del Centro Galáctico y coordina la estrategia observacional, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados.

"KMOS nos permitirá observar de forma simultánea múltiples regiones del cielo y obtener información física como edades, composición, temperatura de miles de estrellas".

Se trata de un instrumento único en su tipo, capaz de "observar simultáneamente hasta 24 objetos en luz infrarroja mediante unidades de campo integral, lo que permite analizar sus propiedades físicas de forma conjunta".

Esta capacidad hace de KMOS una herramienta "excepcional" para investigar la formación y evolución de galaxias, la dinámica estelar en cúmulos y el estudio de regiones densamente pobladas como el centro de la Vía Láctea.

Gracias a su diseño innovador, KMOS permite "recolectar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, acelerando el análisis de poblaciones estelares y proporcionando información crucial sobre la composición, la cinemática y la formación estelar tanto en nuestra galaxia como en galaxias lejanas del Universo temprano", concluyen desde el IAA-CSIC.