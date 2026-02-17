Previa del Real Madrid - Paris FC

La posibilidad de que el Real Madrid Femenino se mida nuevamente al FC Barcelona en una ronda de cuartos de final de la Champions League depende del resultado en el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde el equipo español recibe este miércoles al Paris FC tras obtener ventaja en el partido de ida. Según informó el medio fuente, el conjunto madrileño logró un triunfo 2-3 en terreno francés y enfrenta la oportunidad de asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

El encuentro, programado para las 18:45 horas, representa la opción para el Real Madrid de disputar por segunda vez consecutiva unos cuartos de final en la máxima competición europea, instancia donde ya conoce que le esperaría el FC Barcelona, repitiendo así el duelo de la temporada 2021-2022. De acuerdo con la fuente, el equipo dirigido por Pau Quesada aborda este compromiso con serenidad, respaldado por la mínima diferencia obtenida en París y el apoyo de su estadio, que ha sido un bastión durante toda la campaña.

El Madrid necesitó remontar un tanto inicial para revertir la tendencia negativa frente al Paris FC, rival que lo había superado en los tres duelos anteriores —dos derrotas y un empate— y cuya resistencia se mantuvo hasta el último minuto del encuentro de ida gracias a un gol postrero que mantiene vivas sus esperanzas de clasificación. El medio detalló que el Paris FC, entrenado por Sandrine Soubeyrand, llega a Madrid con la determinación de competir y buscar la remontada sin apresuramientos, optando por el orden defensivo y los contraataques como principales armas tácticas.

Las estadísticas recientes resaltan la fortaleza del Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Solo el FC Barcelona, en la Copa de la Reina, y el Athletic Club, en la Liga F Moeve, han conseguido llevarse tres puntos de este escenario en la presente temporada. El equipo francés estuvo a punto de lograrlo en la fase de grupos, pero un gol de Caroline Weir en el minuto 98 evitó la victoria visitante y dejó el marcador en empate 1-1, la única vez que las locales no vencieron como anfitrionas en esta edición de la Champions; anteriormente, el Eintracht (3-0), el Wolfsburgo (2-0) y la AS Roma (6-2) sufrieron derrotas en Madrid.

Tal como consignó la fuente, el entrenador Pau Quesada reservó a su once titular el pasado fin de semana durante el encuentro de Liga F Moeve, donde el Real Madrid se impuso 0-3 al Alhama CF El Pozo. Únicamente la guardameta Misa Rodríguez disputó el partido completo, mientras que Athenea del Castillo, Eva Navarro y Caroline Weir sumaron minutos en la segunda parte, lo cual asegura que las jugadoras principales lleguen descansadas al partido decisivo frente al Paris FC.

El equipo francés, según publicó la fuente original, tampoco disputó partido de liga durante el fin de semana, lo que le permitió preparar estratégicamente su visita a Madrid en busca de revertir la eliminatoria. La expectativa apunta a que el Paris FC busque sostener el orden y la disciplina táctica, intentando prolongar sus opciones de remontada durante la mayor parte posible del encuentro, mientras que el Real Madrid tiene la intención de ejecutar un inicio intenso y buscar un gol que obligue al conjunto visitante a asumir riesgos.

Las alineaciones probables dadas por el medio incluyen, para el Real Madrid: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Weir, Caicedo, Del Castillo y Feller. Por parte del Paris FC, se espera a Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korosec; Le Moguedec, Mateo, Mendy y Azzaro, y la árbitra designada para dirigir el encuentro es Iuliana Demetrescu, de Rumanía.

El Estadio Alfredo Di Stéfano será el escenario donde se resuelva esta eliminatoria, con transmisión prevista en Disney+. La atención está puesta tanto en el resultado global, que puede abrir la puerta a un nuevo enfrentamiento con el Barcelona, como en la capacidad del Real Madrid para gestionar la ventaja y evitar sorpresas frente a un rival dispuesto a buscar el pase en campo ajeno.