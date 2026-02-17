Agencias

Mónica García defiende que el Estatuto Marco incluye todas las mejoras posibles y descarta uno exclusivo para médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el nuevo Estatuto Marco incorpora todas las "mejoras materiales posibles" sin invadir otras leyes ni competencias autonómicas y ha asegurado que no se creará un estatuto específico para médicos para no "fragmentar el sistema".

"No lo vamos a hacer porque no creemos en ello y porque la sanidad trabaja de manera multidisciplinar", ha señalado García en los pasillos del Senado tras la sesión de control al Gobierno. Sin embargo, ha recordado a los sindicatos que han convocado la huelga que pueden registrar un estatuto propio a través de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, la ministra ha reiterado que un Estatuto Marco exclusivo para médicos no es motivo para llevar a cabo una huelga nacional de estas características: "Y lo que también creo es que el resto de reivindicaciones que reclaman pertenecen a las comunidades autónomas, como la dotación de las plantillas, las retribuciones, la organización interna de turnos, guardias o lo que necesite cada uno de los servicios", ha añadido.

"Lo que no va a hacer el Ministerio de Sanidad es ni segregar el sistema, ni invadir competencias, ni invadir otras leyes, que es lo que nos están pidiendo", ha reiterado García.

Al ser preguntada por si su imagen se está viendo desgastada con esta situación, García ha indicado que se ha "desgallitado" en explicar las causas de esta huelga y ha recordado que, durante los años que trabajó en el Sistema Nacional de Salud como médica, "nunca" había oído hablar de huelgas, guardias de 24 horas ni de condiciones materiales vinculadas al Estatuto Marco.

"Ha sido sacarlo yo del cajón después de 23 años y haber una revolución porque esas mejoras materiales no son suficientes. Y no son suficientes porque la mayoría de esas mejoras materiales dependen de quien gestiona la sanidad, que son las comunidades autónomas", ha manifestado.

A continuación, la ministra subrayado que el texto está acordado y trabajado con los sindicatos mayoritarios donde también están incluidos los médicos. "Donde ha habido tres médicos sentados en la mesa de negociación durante más de tres años, y los sindicatos mayoritarios son los que salen de las urnas, CCOO, UGT, CSIF, SATSE, y el resto de sindicatos que han participado en un texto que es una clarísima mejora de las condiciones laborales", ha apuntado.

García ha afirmado que durante su trayectoria en el Sistema Nacional de Salud, hasta 2022, le hubiera gustado contar con algunas de las mejoras del nuevo texto: "Ojalá en vez de entrar a la guardia a las 8 de la mañana hubiera podido entrar a las 3 de la tarde", ha indicado. Por último, la ministra ha finalizado asegurando que seguirá peleando por estas condiciones, pese a que algunos sectores no estén conformes.

