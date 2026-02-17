Agencias

La UE prorroga el embargo de armas contra Zimbabue aunque levanta las sanciones individuales

Guardar

Los Estados miembro de la UE han acordado este martes prorrogar el embargo de armas contra Zimbabue, hasta el 20 de febrero de 2027, al mismo tiempo que han levantado las disposiciones que permitían imponer sanciones individuales, como la prohibición de entrada en territorio comunitario o la congelación de cuentas bancarias y bienes en la UE.

En su revisión anual de las medidas restrictivas en relación con Zimbabue, el Consejo de la UE ha decidido prorrogar el embargo de armas que puedan ser empleadas para la represión interna, y ha levantado "todas las disposiciones relacionadas con la posibilidad de imponer una prohibición de viajar y la congelación de activos", según un comunicado de los 27.

La decisión tiene lugar un año después de que los países de la UE retiraran las sanciones individuales que pesaban contra dirigentes del país africano, manteniendo entonces el régimen de restricciones y la vigencia del embargo de armas.

El bloque europeo impuso sanciones a Zimbabue por primera vez en 2003, aunque el actual plan data de 2011 cuando la UE reestructuró las sanciones contra el régimen de Robert Mugabe.

Desde hace años la Unión Africana reclama el levantamiento "inmediato e incondicionalmente" de todas las sanciones impuestas por los países occidentales contra Zimbabue, que a principios de siglo XXI era la nación más castigada por las medidas restrictivas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ikea gana 164 millones en España en su año fiscal 2025, un 22,4% más, y eleva un 2,8% su facturación

La compañía sueca logra una mejora significativa en ingresos y utilidades al consolidar su presencia en el país, aumentar su canal digital, crear empleo y reforzar el apoyo social, según destaca Carl Aaby, CEO en España

Ikea gana 164 millones en

Casi el 80% de los españoles defiende prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a menores, según un estudio

Según datos recogidos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Shopperview, una amplia mayoría apoya restringir anuncios dirigidos a niños de productos asociados a problemas de obesidad y poco valor nutricional, destacando la urgencia regulatoria

Casi el 80% de los

Alfonso Cabello: "Sigo pensando en cómo puedo mejorar dentro y fuera del ciclismo, es mi motivación"

El campeón mundial y referente del ciclismo paralímpico español explora nuevos horizontes profesionales tras Tokio, aunque reconoce que la pasión por la bicicleta y la autoexigencia siguen siendo claves en su día a día y en sus metas futuras

Alfonso Cabello: "Sigo pensando en

'Wuthering Heights' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares de recaudación

Infobae

La OCU alerta a la AESAN sobre la venta de gominolas con cannabidiol y pide que verifique su conformidad legal

La Organización de Consumidores y Usuarios exige a la Administración revisar la legalidad de unos caramelos que incluyen CBD y reclama actuar para salvaguardar la salud pública y la adecuada protección de menores, además de controlar el etiquetado y la trazabilidad

Infobae