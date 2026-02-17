La tasa de paro del Reino Unido cerró 2025 en el 5,2%, en máximos de casi cinco años

La tasa de paro del Reino Unido se situó en el 5,2% entre los meses de octubre y diciembre, una décima más que el dato correspondiente a los tres meses hasta noviembre y la lectura más alta desde febrero de 2021, según ha informado este martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La tasa de paro entre los hombres aumentó dos décimas en el trimestre, hasta el 5,7%, aunque entre las mujeres lo hizo en una, hasta el 4,7%. En suma, hubo 34,244 millones de personas empleadas en Gran Bretaña, 52.000 más que tres meses atrás y 381.000 más que el año anterior.

Después, la tasa de ocupación cerró en el 75%, una décima por debajo de la secuencia de tres meses hasta noviembre, con un incremento de 52.000 ocupados en el trimestre y de 381.000 en el año. La inactividad económica se estimó en un 20,8% y las vacantes en el 4,9%, una décima menos y cuatro décimas más, respectivamente.

El crecimiento anual de los ingresos medios fue del 4,2% para los ingresos regulares excluyendo pluses y del 4,2% también de tenerse en cuenta estas gratificaciones. Los ingresos totales avanzaron un 3,5% en el sector privado y un 7% en el público.

Asimismo, al incorporarse el efecto de la inflación, la revalorización en términos reales de los salarios fue del 0,5% tanto para las métricas regulares como totales.