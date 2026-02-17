Hacienda actualiza la deducción del IRPF para adecuarla al nuevo SMI

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comunicó que los contribuyentes con salarios inferiores a 20.000 euros brutos podrán experimentar un alivio fiscal de hasta 591 euros, según declaraciones recogidas por el medio El País. Este ajuste llega como consecuencia de la actualización en la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida adoptada para adaptarse al reciente incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

El anuncio se realizó tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que Montero precisó que el nuevo SMI, situado en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, motivó la modificación de las deducciones fiscales. De acuerdo con información publicada por El País, el objetivo del Ejecutivo es que los perceptores del salario mínimo queden exentos de abonar la parte correspondiente del impuesto, aliviando así la carga fiscal de quienes perciben ingresos más reducidos.

La ministra aclaró que, aunque el SMI anual alcanza los 17.094 euros, la medida no solo beneficiará a quienes reciban exactamente esta cantidad. Con el fin de evitar el denominado “error de salto”, la deducción se dirige a personas con ingresos de hasta 20.000 euros brutos al año. Montero explicó, según detalló El País, que para personas en este rango de ingresos la deducción puede suponer hasta 591 euros, lo que se traduce en un ahorro directo en la declaración del IRPF.

El medio El País informó que, según las estimaciones de Montero, el ahorro acumulado por los contribuyentes de rentas bajas a lo largo de los años en los que el salario mínimo ha ido aumentando, alcanza los 11.000 millones de euros. La titular de Hacienda subrayó que estas iniciativas forman parte de una política fiscal dirigida a aliviar la carga tributaria sobre los salarios más modestos, solicitando un esfuerzo proporcionalmente mayor a quienes tributan en los tramos superiores del impuesto.

De acuerdo con lo expuesto por la ministra, este tipo de revisiones fiscales acompaña cada incremento del SMI, de manera que los trabajadores sujetos a este salario no sufran una penalización fiscal por la subida. Según El País, este enfoque busca evitar que los incrementos salariales queden neutralizados por un aumento en la contribución fiscal, asegurando que los beneficios de los aumentos del SMI lleguen de forma íntegra a los perceptores.

Durante la comparecencia, Montero defendió la línea de actuación del Ejecutivo en materia fiscal señalando que la reducción de la presión fiscal sobre las rentas bajas ha sido una constante bajo su gestión. El medio El País citó palabras de la ministra: “Ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta”.

El aumento del SMI y la actualización de las deducciones en el IRPF forman parte de una estrategia con impacto directo en la economía doméstica de los trabajadores con menores ingresos. Tal como publicó El País, la medida persigue impulsar el poder adquisitivo de este grupo, contribuyendo a que las mejoras salariales no queden limitadas por la fiscalidad.

Según reportó El País, la actualización de la deducción fiscal para el IRPF supone que las personas acogidas al SMI y aquellas cuyas rentas anuales no excedan los 20.000 euros percibirán el beneficio de una minoración explícita en su tributación, facilitando su situación económica tras las reformas laborales y fiscales recientes.

El proceso de revisión fiscal que acompaña al incremento del SMI resalta, de acuerdo con El País, el compromiso del Gobierno con la reducción de las desigualdades redistributivas. La política, centrada en ajustar las cargas tributarias en función de los ingresos, muestra la intención de apoyar a los trabajadores con menos recursos, mientras que refuerza la progresividad fiscal.

La comunicación de la ministra Montero forma parte de una batería de medidas adoptadas en el ámbito fiscal y laboral para favorecer al sector de la población que percibe menores salarios. Según El País, la actualización de la deducción en el IRPF representa el último eslabón en una cadena de acciones orientadas a garantizar que las subidas salariales se reflejen directamente en la economía personal de los trabajadores sin quedar neutralizadas por la carga impositiva.

El medio El País detalló que el próximo ejercicio, los trabajadores con salarios dentro del nuevo umbral legal del SMI tendrán acceso a esta deducción, lo que se traducirá en un menor pago de impuestos o, en determinados casos, en una devolución superior en la declaración de la renta. De este modo, el Ejecutivo busca que el impacto positivo de la subida del salario mínimo llegue real y efectivamente a quienes lo perciben, ajustando la legislación fiscal a la coyuntura económica y laboral del país.