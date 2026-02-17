Agencias

González se declara "amigo" de Borja Cabezón, aunque no conoce su actividad profesional, y se niega a "dejarlo tirado"

Guardar

El expresidente Felipe González se ha declarado este martes "amigo" de Borja Cabezón, el dirigente socialista al que informaciones periodísticas vinculan con ingeniería fiscal, y aunque asegura no tener "ni idea" de su actividad profesional, ha querido dejar claro que no le va a "dejar tirado".

"Borja Cabezón es mi amigo, no es amigo de Sánchez, sino mío, desde que tenía 17 años, él y Gonzalo Miró, desde que murió la madre de Gonzalo (Pilar Miró); por tanto, mis amigos siempre eran chavales de 17 años", ha comentado en el Congreso, antes de asistir al acto organizado para conmemorar que la Constitución de 1978 es la más longeva de la historia de España.

LO TENDRÁ QUE EXPLICAR BORJA

Según ha explicado, ha seguido "políticamente" a Borja Cabezón "siempre", aunque desconoce su actividad en la vida particular y no tiene "ni idea" de ese periodo en el que se le atribuyen testaferros y operaciones para pagar menos impuestos. "Eso lo tiene que explicar Borja, que tiene bastante capacidad para explicarlo".

Aunque no ha hablado con Cabezón desde que saltó la noticia, ha querido dejar claro que no le va a dejar de lado: "Yo nunca dejo tirado a alguien que es mi amigo, nunca", ha enfatizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas urge al espacio Schengen militar: Mientras los europeos rellenan papeles, los rusos llegan a Polonia

Bruselas urge al espacio Schengen

Así ha sido la bochornosa bronca que ha provocado la expulsión disciplinaria de Antonio Canales en 'GH DÚO'

La tensión se desbordó en el reality tras acusaciones, gritos y acusaciones de agresión entre varios participantes, lo que llevó a la dirección a tomar la medida irreversible de apartar a uno de ellos por votación del público

Así ha sido la bochornosa

Patrimonio Nacional abre su Temporada Musical 2026 con un homenaje a las compositoras del barroco

Patrimonio Nacional abre su Temporada

Nogueras afirma que la ley de Vox para prohibir el burka "no pasa un solo filtro europeo" y zanja: "Ni burka ni Vox"

Nogueras afirma que la ley

Kim inaugura con su hija viviendas para familias de soldados caídos en guerra de Ucrania

Infobae