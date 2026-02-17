Enagás vuelve a beneficios con unas ganancias de 339 millones en 2025 y bate objetivos

Enagás obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy, informó la compañía, que bate los objetivos marcados para el ejercicio.

En concreto, las cuentas de 2025 incluyen el impacto por las plusvalías de la venta de Soto la Marina (5,1 millones de euros) y Sercomgas (9,6 millones de euros), la revalorización por la adquisición del 51% de Axent (16,9 millones de euros) y la actualización del valor razonable de GSP, como consecuencia de la rectificación favorable sobre el laudo notificado en el primer semestre, (41,2 millones de euros).

Sin estas plusvalías, el beneficio recurrente de Enagás en el ejercicio se situó en los 266,3 millones de euros, un 14,1% menos que en 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del gestor de la red gasista se situó en los 675,7 millones de euros a cierre de 2025, con un descenso del 11,2%.

Estos resultados se vieron respaldados por la efectividad del Plan de Eficiencia de Enagás, que permitió reducir los gastos operativos recurrentes un 0,6%, y por el buen comportamiento de las sociedades participadas.

Los ingresos del grupo el año pasado ascendieron a 976,8 millones de euros, con un incremento del 7% respecto a 2024, después de que el impacto del marco regulatorio -unos 57 millones de euros-, se viera compensado por el incremento de otros ingresos regulados, fundamentalmente por los trabajos del sellado de los pozos de Castor, que ascendieron a 125,9 millones de euros, frente a unos costes de 119,9 millones de euros.

LA DEUDA NETA SE SITÚA EN 2.475 MILLONES.

La deuda neta a finales del año pasado de Enagás se situaba en los 2.475 millones de euros, ligeramente por encima de los 2.404 millones de euros de un año antes.

El coste financiero de la deuda bruta a 31 de diciembre de 2025 era del 2,1%, frente al coste de 2,6% al final del año 2024. El ratio fondo de operaciones sobre deuda (FFO/DN) a finales de 2025 era del 25,7%, respecto al 28,7% registrado al cierre del ejercicio 2024. Más del 80% de la deuda de Enagás es a tipo fijo, con una vida media de 4,7 años.

De esta manera, la compañía dirigida por Arturo Gonzalo bate sus objetivos de 2025, en el que se había marcado unas metas de un beneficio recurrente después de impuestos del entorno de los 265 millones de euros, un Ebitda alrededor de los 670 millones de euros.

FORTALEZA DEL SISTEMA GASISTA.

En lo que respecta al sistema gasista español, demostró de nuevo su excelente desempeño y su papel crítico para la seguridad energética, mostrando una gran resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos.

La demanda de gas natural transportada creció un 7,4% en 2025, hasta alcanzar los 372 teravatios hora (TWh). La demanda total de gas natural en España se incrementó un 6,3% debido principalmente al crecimiento de la demanda de gas para generación eléctrica (+33,4%), destacando el incremento de la participación de los ciclos combinados, tras el episodio de cero eléctrico, como refuerzo a la seguridad de suministro eléctrico.

Mientras, la demanda convencional en 2025 descendió un 2,2% debido a la caída de la demanda industrial (-5,2%) principalmente por el menor consumo de la cogeneración, compensado por el incremento de la demanda doméstico comercial (+8,1%) por efecto de las temperaturas.

Asimismo, en 2025 Enagás avanzó en su estratégica apuesta por el hidrógeno renovable y se dio un impulso decisivo en el avance tanto de la Red Troncal Española de Hidrógeno como de H2med, con hitos clave como el lanzamiento del Plan Conceptual de Participación Pública, la creación de la sociedad BarMar y el progreso en las ingenierías y estudios de estos proyectos.