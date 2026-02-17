El nuevo embajador de EEUU presenta este miércoles sus cartas credenciales al Rey junto con otros seis más

Aunque la ceremonia de entrega de credenciales al Rey Felipe VI suele desarrollarse sin la presencia del titular de Asuntos Exteriores, en esta ocasión el ministro José Manuel Albares ha decidido acompañar a los diplomáticos, una señal, según consignó el medio de origen, de la disposición del Gobierno español para construir una buena relación con el nuevo embajador de Estados Unidos. Según informó la fuente, este gesto no es frecuente; desde enero de 2024, Albares solo había estado presente en una de estas ceremonias —la de septiembre pasado—, delegando habitualmente esta función al subsecretario Xavier Martí.

El medio explicó que Benjamín León, designado como embajador por la Administración de Donald Trump y recién llegado a Madrid este lunes, presentará este miércoles ante el Rey Felipe VI los documentos que lo acreditan como representante oficial de Estados Unidos en España. León juró su cargo la semana pasada en Washington ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y sostuvo este martes una entrevista con el ministro de Exteriores español, acción considerada atípica porque lo ordinario es que los nuevos embajadores no sean recibidos al llegar por el jefe de la diplomacia.

Tal como detalló el medio, el acto de entrega de cartas credenciales se llevará a cabo en el Palacio Real y reunirá a un total de siete embajadores, en vez de los seis habituales, situación que también se dio en la primera ceremonia del año, celebrada el 12 de enero. La inclusión del embajador estadounidense en la lista de diplomáticos de este miércoles respondió a una petición específica formulada por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante la Casa del Rey.

La ceremonia seguirá el protocolo establecido, según el cual cada embajador será recibido individualmente por el monarca tras entregar los documentos que los acreditan formalmente como jefes de misión de sus respectivos países en España. Albares acompañará a Felipe VI en estos encuentros personales. Una vez cumplido este requisito, los embajadores quedarán habilitados para ejercer plenamente sus funciones diplomáticas y participar oficialmente en actos con presencia del Rey.

Durante la mañana en el Palacio Real, la secuencia de entrega iniciará con Wooldy Edson Louidor, embajador de Haití, seguido de Hiroshi Yamauchi, de Japón, y Haznah Binti Hashim, de Malasia. El representane griego, Apostolos Baltas, y el uruguayo, Bernardo Grevier del Hoyo, presentarán sus cartas a continuación, seguidos por Todor Stoyanov, de Bulgaria. León será el último en formalizar su acreditación ante Felipe VI.

El medio explicó que normalmente los nuevos embajadores quedan agrupados según sus fechas de arribo a España y, en ocasiones, esperan varias semanas antes de formalizar su condición y quedar autorizados a representar a sus países y asistir a recepciones oficiales, como la ofrecida por el monarca al cuerpo diplomático el pasado 23 de enero. En la ceremonia de enero, también participaron siete embajadores, incluidos la representante de Ucrania y los demás que ya habían completado su trámite de acreditación poco antes del evento.

La reciente visita de Benjamín León a Albares en el Ministerio de Exteriores, a solo días de su llegada a Madrid y antes de presentar cartas credenciales, se ha interpretado como un esfuerzo para acelerar el establecimiento de relaciones diplomáticas efectivas con la Administración norteamericana actual. Según el medio de origen, esta interacción y la presencia simultánea de Albares en la ceremonia reflejan la voluntad de fortalecer el diálogo bilateral entre España y Estados Unidos desde el primer momento de la nueva gestión diplomática estadounidense en Madrid.