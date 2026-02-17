El IPC de Alemania repuntó al 2,1% en enero

Agencias

Las cifras oficiales confirman que la presión inflacionaria en la principal economía europea aumentó durante enero, impulsada por incrementos en los segmentos de servicios y alimentación, mientras la energía mostró una ligera moderación respecto a meses anteriores según Destatis

El descenso registrado en la factura energética no logró compensar el incremento en los costes de la alimentación y los servicios en Alemania durante enero. Según confirmó la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual del país aumentó hasta el 2,1% en el primer mes del año, lo que representa tres décimas más que el porcentaje registrado en diciembre de 2025. Esta subida refleja la intensificación de la presión inflacionaria en la principal economía europea, debido al encarecimiento de bienes y servicios de consumo básico.

De acuerdo con Destatis, el dato de inflación armonizada, utilizado por Eurostat para la comparación entre países de la eurozona, también alcanzó el 2,1% interanual en enero, una décima más que en diciembre, acercándose al objetivo de estabilidad a medio plazo del Banco Central Europeo (BCE). Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística, explicó que “en general, la inflación se intensificó a principios de año”, subrayando el peso que tuvieron los alimentos en este proceso. Según la entidad alemana, la subida de precios de los alimentos mostró un repunte mayor en enero respecto a los meses anteriores.

El informe oficial detalló que mientras la energía experimentó una caída del 1,7% interanual en enero, la disminución fue más acentuada que la reducción del 1,3% registrada en diciembre de 2025. Sin embargo, el aumento de los precios de los alimentos alcanzó el 2,1% en enero, lo que supone una aceleración significativa frente al alza del 0,8% en el mes previo, reportó Destatis. La presidenta del organismo resaltó también que el avance en el sector de los servicios contribuyó de manera importante al alza general de la inflación.

Los bienes en general registraron una subida del 1%, seis décimas más respecto a diciembre. En paralelo, el coste de los servicios subió un 3,2%, aunque implicó una ligera moderación de tres décimas en comparación con el mes anterior. De acuerdo con los cálculos de la oficina federal, si se excluyen los precios de la energía y los alimentos, la inflación subyacente en Alemania alcanzó el 2,5% en enero, una décima por encima de la tasa observada en diciembre.

Los datos publicados por Destatis sirven de indicador clave para la política monetaria del BCE, ya que la inflación armonizada se considera un referente esencial para la toma de decisiones. El hecho de que el índice se ubique levemente por encima del objetivo, en un contexto de incrementos sostenidos en sectores de consumo cotidiano como la alimentación y los servicios, marca una tendencia relevante para el análisis económico de la eurozona.

Por último, el reporte del organismo estadístico alemán reflejó diferencias notables en la evolución de los distintos componentes del IPC, señalando que la energía ha ejercido un efecto atenuador en la tasa general de inflación, mientras que el resto de los productos y servicios presionaron al alza los precios durante el inicio del año. Destatis subrayó que el impacto del encarecimiento de los alimentos y los servicios fue determinante para el repunte de la inflación de enero en Alemania.

