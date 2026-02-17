C-LM vería controvertido si Gobierno prohíbe a menores asistir a eventos de caza: "No fomentaría el relevo generacional"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que si el Ministerio de Juventud e Infancia decide prohibir la participación y la asistencia de menores a eventos relacionados con la caza se puede generar una "controversia" en cuanto a garantizar el relevo generacional de esta actividad en la región.

En una entrevista a Europa Press, la consejera de Desarrollo Sostenible ha reaccionado así a que el Ministerio de Juventud e Infancia se plantee prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza, a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

Mercedes Gómez ha dicho no entender muy bien esta propuesta, aunque desde la región respetarían la decisión que tomara el Gobierno central en este sentido.

"Respetaremos evidentemente lo que se decida a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, pero sí que es cierto que tenemos en nuestro caso una obligación de intentar fomentar la caza y que haya relevo generacional entre nuestros jóvenes".

Es por ello que, en este debate de que puedan o no asistir menores, "sería más oportuno hablar de edades y no hablar solo de menores, porque hay una diferencia bastante importante en este ámbito", ha remarcado.

En este punto, señala que en este tipo de eventos las instrucciones y las reglas de seguridad deben estar bien establecidas, independientemente de la edad que uno tenga. "Pero si además hay cazadores jóvenes, como puedan ser chavales de 14 años, pues con mayor motivo. Siempre custodiados por un adulto, como dice precisamente el reglamento de armas".

A juicio de la consejera, "hay que tener en cuenta que el reglamento de armas habla de menores a partir de 14 años". "No estamos hablando de niños, un chaval con 14 años ya tiene criterio. El propio reglamento de armas le permite poder tener a su disposición una serie de armas", ha afirmado.

Cree la titular de Desarrollo Sostenible que se está lanzando una idea un "poco" errónea y añade que, además, la caza es un deporte.