Ante la rápida evolución de la IA, la formación práctica y la especialización emergen como pilares en el mercado laboral

El 46,9 por ciento de los profesionales del sector tecnológico consultados por MIOTI Tech & Business School indicó que la constante actualización de los contenidos académicos resulta esencial para adaptarse a un entorno en transformación continua, conscientes de la rapidez con que emergen nuevas herramientas y modelos de inteligencia artificial. Este hallazgo surge en un contexto donde la rapidez y alcance de los cambios en las tecnologías de IA obligan a quienes trabajan en el sector a exigirse no solo adquirir nuevos conocimientos, sino integrarlos en su labor diaria, ante el temor de que la formación recibida se quede obsoleta frente a las tendencias del mercado. Según un análisis reciente de la escuela especializada en tecnología aplicada a los negocios, España enfrenta una carencia estructural que supera las 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir, fenómeno que describe DigitalES y ratifica el alto nivel de competencia existente.

El informe ‘Percepción del ritmo de avance de la IA’, presentado por el medio Europa Press, examina las impresiones de más de 130 especialistas graduados en MIOTI en IA y Data. Entre los encuestados, el 41,4 por ciento manifestó sentir la urgencia de aprender con rapidez para no quedar marginados, lo que pone en evidencia un entorno laboral caracterizado por la hipercompetencia y la exigencia continua. La CEO de MIOTI, Fabiola Pérez, evaluó el momento como una redefinición del concepto de preparación profesional, afirmando que la ventaja competitiva no solo depende de la acumulación de saberes técnicos, sino de la capacidad para aplicarlos de manera ágil y con criterio, cualidad indispensable para resolver retos reales y enfrentarse al ritmo vertiginoso de la innovación.

La encuesta detalla asimismo los diferentes impactos emocionales del avance de la IA sobre los trabajadores tecnológicos. El 30,5 por ciento de los profesionales declara sentirse motivado e inspirado por la evolución de estos sistemas, mientras que un 28,1 por ciento reconoce episodios de ansiedad o sensación de no estar al día. Además, el 21,1 por ciento se mantiene alerta ante las novedades, aunque sin percibir estrés, y el 13,3 por ciento reconoce sentirse abrumado por la rápida incorporación de nuevas tecnologías.

La directora ejecutiva de MIOTI, citada por Europa Press, subrayó que la formación en IA, para responder a este entorno demandante, requiere un enfoque completamente práctico y orientado a lo real. Esto se expresa en los resultados de inserción laboral obtenidos, con tasas de empleabilidad que alcanzan hasta el 100 por ciento en menos de seis meses y llegan al 70 por ciento en menos de tres meses, según indicó Pérez. El instituto actualiza de forma constante los contenidos de sus programas y másteres, y prueba nuevas tecnologías directamente en su propia consultora, MIOTI Data & AI Services, asegurando una comprensión profunda y aplicada de las mismas.

Esta orientación práctica es respaldada por el 82 por ciento de los profesionales encuestados, quienes señalan la necesidad de apostar por metodologías formativas conectadas con los desafíos del mercado. Paralelamente, el 42,2 por ciento de los participantes destaca el papel de la mentoría personalizada para orientar el desarrollo profesional en un entorno laboral que se encuentra cada vez más segmentado y específico.

Las cifras del estudio refuerzan la percepción de que el sector se encuentra en permanente transformación. Un 34,3 por ciento define el actual ecosistema como acelerado y desafiante. Casi la misma proporción, el 34,4 por ciento, teme que la formación recibida no prepare suficientemente para los constantes cambios del mercado, mientras que el 37,5 por ciento cree no poseer un nivel de especialización adecuado. El 50,8 por ciento reconoce que mantener capacidades distintivas representa su principal desafío, en tanto que el 38,3 por ciento identifica el aumento de la competencia como un factor clave para el desarrollo de su carrera.

De acuerdo al análisis publicado por Europa Press, el informe enfatiza que la competencia deja de entenderse como un fenómeno puntual y se convierte en una característica intrínseca y estructural del sector tecnológico. Para adaptarse a estas condiciones, la formación no puede seguir considerándose un prerrequisito al empleo, sino que debe formar parte integral y permanente de la experiencia laboral. El aprendizaje se transforma en un ciclo continuo donde el ‘reskilling’ y el ‘upskilling’ —reciclaje profesional y perfeccionamiento de habilidades, respectivamente— se convierten en estrategias fundamentales.

Para mantenerse actualizados, el 66,4 por ciento recurre a redes profesionales y comunidades, mientras que el 49,2 por ciento busca nuevas certificaciones o cursos adicionales que refuercen su perfil. Según reportó Europa Press, desde MIOTI sostienen que esta presión competitiva no es simplemente un obstáculo, sino un elemento aceptado y asumido por los propios profesionales como parte de su desarrollo, reflejando la madurez alcanzada por el mercado de la IA y la Data Science. Como manifestó Pérez, la trayectoria profesional en inteligencia artificial deja de basarse en etapas secuenciales y se estructura en procesos continuos de especialización y aplicación directa en casos reales.

En el ámbito de las instituciones dedicadas a la formación tecnológica, el reto principal, en palabras de la directiva de MIOTI y recogidas por Europa Press, no reside solamente en transmitir nuevos conocimientos técnicos, sino en capacitar a los profesionales para gestionar un entorno de cambio permanente desde una visión estratégica. La principal ventaja competitiva radica actualmente en la capacidad de aplicar, actualizar y especializarse a un ritmo más rápido que el mercado mismo.

En cuanto a los resultados obtenidos por MIOTI, la directora ejecutiva y la responsable de Desarrollo de Negocios, Esther Morales, informaron en un encuentro con la prensa celebrado en el campus de Madrid que la institución registró en 2025 un crecimiento del 26 por ciento en su facturación y superó los 6.700 profesionales graduados tras ocho años de actividad. Los programas formativos impartidos —máster en IA, máster en Marketing digital y Analítica, y máster en IA y Analítica— cuentan con la certificación de cualificam y se orientan a tecnologías de vanguardia.

Europa Press detalló también que MIOTI ha estrechado lazos estratégicos, como el diseño conjunto del Data & AI Strategy Master con Securitas Direct, el convenio con la UNED y la prolongación de la cooperación con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además, Forbes ha incluido a MIOTI en su listado de las mejores escuelas de negocio para 2025, reforzando su posicionamiento internacional y su proyección en la formación especializada en IA y Data Science.