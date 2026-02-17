Adani invertirá 84.320 millones hasta 2035 en centros de datos para IA en India

El Grupo Adani ha profundizado en su cooperación con empresas tecnológicas internacionales al fortalecer su alianza con Flipkart con el objetivo de desarrollar un nuevo centro de datos especializado en inteligencia artificial en la India. Esta colaboración busca facilitar la próxima generación del comercio digital, la computación de alto rendimiento y las operaciones de inteligencia artificial a gran escala dentro de la infraestructura de Flipkart. Según informó el medio, la ampliación de la alianza con Flipkart se integra en un plan más amplio liderado por Gautam Adani, que contempla una inversión directa de 100.000 millones de dólares, equivalentes a 84.320 millones de euros, hasta el año 2035. El propósito consiste en establecer centros de datos de hiperescala en todo el país, preparados para inteligencia artificial y alimentados por fuentes de energía renovable.

De acuerdo con la información compartida por el medio, la estrategia del Grupo Adani implica la creación de una plataforma nacional de energía y computación para consolidar a la India como referencia a nivel internacional en la denominada “Revolución de la Inteligencia”. Dentro de este marco, el conglomerado ha establecido alianzas históricas con compañías como Google y Microsoft. Se ha previsto que Google participe en el desarrollo del mayor campus de centros de datos de inteligencia artificial del país, situado en Visakhapatnam, así como otras instalaciones previstas en Noida. Por su parte, Microsoft intervendrá en proyectos ubicados en Hyderabad y Pune. Además, el Grupo Adani mantiene negociaciones con otras corporaciones tecnológicas que contemplan el establecimiento de instalaciones a gran escala en distintas regiones del territorio indio, lo que refuerza su papel como socio principal para infraestructuras estratégicas relacionadas con la inteligencia artificial en la India.

El medio consignó que este ambicioso proyecto representa el eje de un ecosistema industrial que podría movilizar hasta 250.000 millones de dólares (210.800 millones de euros) en nueva infraestructura de inteligencia artificial en la próxima década. La inversión inicial busca servir de catalizador para atraer otros 150.000 millones de dólares (126.480 millones de euros) adicionales destinados a la fabricación de servidores, plataformas de nube soberana, actualización de la infraestructura eléctrica e industrias auxiliares que respaldan la expansión de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada en la India.

Dentro de las declaraciones recogidas por el medio, Gautam Adani, presidente del grupo, resaltó el impacto de estos desarrollos tecnológicos en el panorama global y nacional, destacando que “El mundo está entrando en una Revolución de la Inteligencia más profunda que cualquier Revolución Industrial anterior”. Adani subrayó también el papel protagónico que aspira a desempeñar la India, ya que, según sus palabras, el país “no será un mero consumidor en la era de la IA. Seremos los creadores, constructores y exportadores de inteligencia, y nos enorgullece poder participar en ese futuro”. El empresario enfatizó que el dominio de la simetría entre energía y computación constituirá el factor determinante para definir la próxima década.

Según reportó el medio, la presentación pública de estos proyectos coincidió con la celebración en la India del evento 'AI Impact Summit', programado entre el 16 y el 20 de febrero. Esta reunión ha congregado a líderes de la inteligencia artificial y la tecnología a nivel internacional, incluidos Sundar Pichai, director general de Alphabet (Google); Sam Altman, de OpenAI; y Dario Amodei, fundador de Anthropic.

El plan anunciado contempla la instalación de centros de datos de hiperescala con alta disponibilidad energética proporcionada por fuentes renovables, considerando las necesidades masivas de procesamiento y almacenamiento que demandan las aplicaciones de inteligencia artificial moderna. Además, los campus tecnológicos y de innovación estarán distribuidos en distintas ciudades clave para maximizar las capacidades logísticas, laborales y de desarrollo tecnológico del país.

Tal como publicó el medio, la plataforma soberana prevista por Adani busca garantizar a la India independencia en su infraestructura digital, alejándose de la simple dependencia del consumo de soluciones extranjeras para posicionarse como generador y proveedor internacional de servicios de inteligencia artificial. Esto incluye no solo la construcción de instalaciones físicas, sino también la consolidación de capacidades nacionales en software, hardware, formación profesional y alianzas público-privadas que permitan escalar el ecosistema nacional de inteligencia artificial.

La colaboración entre el Grupo Adani y los gigantes tecnológicos responde al objetivo de preparar a la economía india para una nueva etapa de transformación digital. Además del impulso al comercio y la industria tecnológica, el despliegue de estas infraestructuras podría tener repercusiones en sectores como la educación, la automatización industrial, la gestión de datos de grandes volúmenes y la investigación avanzada, según las proyecciones mencionadas en la plataforma de noticias.

El medio detalló, por último, que la apuesta por energías renovables en el suministro de los nuevos centros refuerza la estrategia de crecimiento sostenible promovida por el Grupo Adani, vinculando el desarrollo tecnológico con metas globales de reducción de la huella de carbono y transición energética en el sector digital indio. La combinación de inversiones, alianzas internacionales y transición energética conforma el núcleo del plan presentado por el conglomerado para desarrollar una infraestructura integral de inteligencia artificial de alto impacto en la India en los próximos años.