YouTube prueba a limitar las notificaciones de los canales suscritos para no "abrumar" a los usuarios

Ciertas notificaciones sobre nuevos contenidos de canales suscritos desaparecerán para usuarios que no hayan interactuado recientemente, incluso si estos han optado explícitamente por mantenerse informados de todas las actualizaciones. Según informó Europa Press, YouTube decidió ampliar este ajuste experimental, iniciado en mayo del año pasado, con el fin de reducir la saturación que experimentan los usuarios ante la gran cantidad de avisos inmediatos.

La plataforma de videos comunicó a través de su página de soporte que este experimento afecta directamente a los avisos 'push' emitidos por aquellos canales donde no haya habido interacción cercana, pese a que el usuario haya configurado la campana de notificaciones para recibir todas las alertas posibles. Tal como detalló Europa Press, el objetivo principal de la iniciativa radica en optimizar la experiencia de navegación y consumo de videos, evitando la sobresaturación de notificaciones, que puede llevar a una desconexión o a la desactivación de la aplicación por parte de sus usuarios.

Europa Press destacó que, durante los primeros meses de prueba, YouTube priorizó la “desactivación” de notificaciones vinculadas a contenidos y canales que no se visualizaran de manera constante o activa. Esta estrategia se basa en tendencias detectadas entre los espectadores, quienes suelen activar todas las notificaciones al suscribirse a un canal. Como resultado, reciben voluminosos avisos que, en muchos casos, provocan que dejen de usar la propia aplicación, aunque siguen suscritos a los canales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, aunque los avisos inmediatos limitados dejan de aparecer en los dispositivos móviles de los afectados, la información sobre nuevos contenidos sigue accesible desde la bandeja de entrada interna de la aplicación. Además, los usuarios podrán continuar viendo todo lo que publiquen los canales desde el apartado de Suscripciones, tanto en la versión de escritorio como en la móvil.

YouTube explicó en la actualización del experimento que, si bien el filtrado de notificaciones implica dejar fuera a ciertos seguidores que han solicitado recibir todas las alertas, el acceso a los nuevos videos y publicaciones de la suscripción no se verá alterado dentro de la interfaz de la plataforma. Los responsables del servicio señalaron que el propósito de estos cambios es encontrar un equilibrio entre mantener a los espectadores informados y evitar que se sientan desbordados por la cantidad de avisos.

La modificación de la lógica en el sistema de notificaciones, según recogió Europa Press, responde a patrones de interacción detectados por la propia plataforma: los usuarios suelen optar por recibir todas las novedades posibles cuando se suscriben, pero posteriormente, la sobrecarga los lleva a tomar medidas drásticas contra la aplicación general, no solo respecto al canal específico. Al limitarse las notificaciones 'push', YouTube busca disminuir la tendencia a la desconexión por saturación y fomentar una experiencia más eficiente de descubrimiento de contenido.

Por el momento, la actualización forma parte de un experimento aún en fase de pruebas, sin fecha definitiva de implementación general. La plataforma continuará evaluando los efectos y ajustando sus criterios en base a la respuesta de la comunidad y al uso real de la funcionalidad, según consignó Europa Press.