Laporta, Vilajoana, Font y Ciria ya son precandidatos a la presidencia del Barça tras recoger las papeletas

Víctor Font, al momento de recoger las papeletas en la Oficina de Atención al Barcelonista, defendió que el proceso electoral del FC Barcelona trasciende la mera elección de un nombre y se centra en definir el futuro de la entidad durante los próximos años. Según detalló el medio Europa Press, Font explicó que, excepto Joan Laporta, todos los aspirantes comparten una visión enfocada en la profesionalización y modernización del club, y expresó que “tiene todo el sentido del mundo que vayamos todos juntos”. La adquisición de las papeletas marca el arranque formal del proceso electoral, en el que Joan Laporta, Xavier Vilajoana, Víctor Font y Marc Ciria optan por conseguir las firmas necesarias para ser candidatos a la presidencia del FC Barcelona en las próximas elecciones del 15 de marzo.

El proceso electoral exige a cada precandidato reunir al menos 2.337 firmas válidas de apoyo, condición indispensable para oficializar su candidatura a la Junta Directiva del club, según consignó Europa Press. El periodo habilitado para la solicitud y recogida de papeletas permanece abierto hasta el 2 de marzo, fecha límite para que los aspirantes registren los apoyos reunidos. Tras esa fecha, se abre una etapa de revisión de tres días, tiempo durante el cual la organización validará las firmas recogidas. El 5 de marzo, la comisión electoral proclamará las candidaturas definitivas que participarán en los comicios.

De acuerdo con Europa Press, Xavier Vilajoana difundió un comunicado en el que subrayó la importancia de este primer paso, describiéndolo como el inicio real de la carrera electoral. Vilajoana manifestó su confianza en superar esta fase y convertir su proyecto en una candidatura oficial. Además, el precandidato reiteró el compromiso de su equipo por servir al club y trabajar con el propósito de impulsar la recuperación del FC Barcelona. Expresó, además, que cuentan con un proyecto consolidado y con el entusiasmo necesario para afrontar el proceso.

Por su parte, Marc Ciria manifestó en sus redes sociales el entusiasmo con el que su grupo asume el reto, indicando que abordan la nueva etapa “con las pilas cargadas y la ilusión intacta”. Ciria afirmó que “comienza el viaje y lo haremos todos juntos”, en alusión al espíritu colectivo con el que pretende encarar el proceso que culminará en las elecciones presidenciales.

Según informó Europa Press, la Oficina de Atención al Barcelonista se convirtió en el punto de partida para los cuatro aspirantes que han obtenido la condición de precandidatos. La normativa electoral del club establece que aquellos que no logren reunir y validar el número mínimo de firmas no podrán acceder a la fase final de la contienda. De este modo, el proceso de recogida de apoyos constituye un filtro que definirá quiénes logran disputar efectivamente el liderazgo de la entidad.

Joan Laporta, expresidente de la institución, figura entre los protagonistas del proceso, volviendo a aspirar al cargo. Los mensajes divulgados por los equipos de campaña de los cuatro precandidatos remarcaron el significado del momento, coincidiendo en que la recogida de papeletas representa el pistoletazo de salida para la contienda. La atmósfera entre los aspirantes evidenció el inicio de una etapa que, según los propios equipos, implica una intensa movilización social dentro del club.

De acuerdo con Europa Press, la dinámica electoral barcelonista contempla un calendario definido: con la recogida de papeletas y firmas hasta el 2 de marzo, la validación de apoyos entre los días 3 y 5, y la proclamación oficial de candidatos el 5 de marzo, la expectativa se centra en el debate y la confrontación de proyectos durante los días subsiguientes, previos a la votación del 15 de marzo.

Europa Press también publicó declaraciones y comunicados en los que se pone de manifiesto la disposición de los equipos de campaña para afrontar la responsabilidad del momento. La pluralidad de ideas y propuestas se inscribe en un contexto en el que, según expresó Víctor Font, buena parte de los aspirantes comparten enfoques similares sobre el modelo de gestión y la proyección estratégica del club, más allá de las diferencias históricas o personales.

Los equipos de cada precandidato han resaltado la importancia de la participación y el apoyo de los socios durante la recogida de firmas, comprendiendo este paso como fundamental para legitimar cualquier proyecto de futuro para el FC Barcelona. La exigencia de reunir más de dos mil firmas válidas representa un primer examen de capacidad de convocatoria dentro del tejido social azulgrana.

Según informó Europa Press, el proceso electoral del Barcelona se produce en un contexto en el que tanto los diferentes precandidatos como sus equipos han puesto el acento en la renovación, la modernización y el fortalecimiento de las estructuras del club, como objetivos principales de sus propuestas. El desarrollo de la campaña y la competencia por la obtención de avales determinará qué proyectos logran acceder a la etapa final de la elección.