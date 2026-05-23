Crónica del Real Madrid - Athletic Club: 4-2

El Real Madrid venció por 4-2 este sábado al Athletic Club en la última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un triunfo para despedir con una pequeña alegría una temporada amarga, en un partido marcado por el adiós de los madridistas Dani Carvajal y David Alaba, y de Ernesto Valverde en el conjunto vasco.

El conjunto merengue se impuso con solvencia al Athletic con los goles de Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé -que recibió algunos pitos en el inicio- y Brahim Díaz, mientras en el equipo rojiblanco fueron Gorka Guruzeta y Urko Izeta los que batieron a Thibaut Courtois. Pero en un partido con poca intensidad, el fútbol no fue de lo más importante.

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El Santiago Bernabéu despidió en el campo a su leyenda Carvajal, que dijo adiós entre lágrimas y fue absoluto protagonista de la noche, como se leyó en el tifo inicial desplegado en el fondo sur: 'El sueño de un niño. El triunfo de una leyenda. Gracias Carvajal'. Alaba también salió del campo ovacionado por sus compañeros y un estadio en pie que levantó esa silla blanca de las remontadas en 2022. También tuvo minutos Dani Ceballos, por primera vez desde febrero, en el último duelo de Valverde como técnico del Athletic.

Sin nada en juego para ninguno de los dos equipos, la tensión defensiva brilló por su ausencia en los primeros compases. Dos acercamientos tímidos de los locales medio encendieron a la grada, que explotó con el 1-0 de Gonzalo, solo ante el meta Álex Padilla tras un medido y sensacional envío saltándose un par de líneas del ovacionado Carvajal.

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El gol sentó bien a los blancos, que pisaban constantemente campo rival, mientras el Athletic no se asomaba a la portería de Thibaut Courtois, salvo por un tiro de Iñaki Williams bloqueado dentro del área. A Mbappé les costó aparecer, pero originó, pasado los 20 minutos, una llegada por la izquierda de Álvaro Carreras que terminó rematando Thiago Pitarch manso a las manos del portero mexicano del club vasco. Y, después, pitos al francés por errar otra ocasión.

No pasaba mucho más en el césped, pero el guion tenía algo preparado antes del descanso. Bellingham controló de manera exquisita un balón largo del canterano Thiago Pitarch para después empalar con la izquierda el esférico y hacer el 2-0. El inglés, que marcó también al Real Oviedo, corrió a abrazarse con el técnico Álvaro Arbeloa.

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Pero este segundo tanto provocó un, aún más, exceso de relajación en la defensa madridista, que vio como Iñaki Williams se sacó un buen centro al área, donde preparaba, sin marca y con Raúl Asencio y David Alaba mirando, una plástica volea para batir a Courtois y poner el 2-1 en el marcador.

En el descanso, Ernesto Valverde sustituyó a un Yeray Álvarez que sufrió una fuerte entrada de Bellingham en la primera mitad, y el lateral generó una gran oportunidad en el primer balón que tocó. Los blancos respondieron con dos tiros altos de Bellingham y David Alaba; y a la tercera llegó el 3-1. Mbappé recibió un balón en la frontal de Carreras y, raso al palo largo, ahora sí encontró su gol para cortar su mes de sequía.

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Valverde dio entrada a Iñigo Lekue, que jugó sus últimos minutos como profesional, y con Boiro como extremo llegó una muy clara, después de que el zurdo se librara de hasta tres marcajes y soltara un latigazo que pasó muy cerca del palo. Entonces, arrancó el carrusel de despedidas merengues; el primero, un Alaba ovacionado en un pasillo de sus compañeros con el Bernabéu en pie.

Aunque más atronadora fue la ovación del Bernabéu a un Dani Carvajal que abandonó el césped pasado el 80' muy emocionado y saludando a cada uno de sus compañeros y el cuerpo técnico, también a su entrenador, Álvaro Arbeloa. El partido todavía tenía reservado el 4-1, obra de Brahim Díaz, que fue corriendo a dedicárselo a Carvajal y Alaba, y el 4-2, que marcó Urko Izeta para los vascos.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - ATHLETIC CLUB, 2 (2-1, al descanso).

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--EQUIPOS.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Manu Serrano, min.82), Asencio, Alaba (Huijsen, min.69), Carreras; Valverde, Pitarch, Bellingham (Ceballos, min.74), Mastantuono (Brahim, min.74); Gonzalo García (Güler, min.74) y Mbappé.

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ATHLETIC CLUB: Padilla; Vivian, Yeray (Gorosabel, min.46), Paredes, Adama; Jauregizar (Vesga, min.86), Galarreta (Rego, min.60); Iñaki Williams, Unai Gómez (Lekue, min.60), Robert Navarro; y Guruzeta (Izeta, min.75).

--GOLES.

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1-0, min.12: Gonzalo García.

2-0, min.41: Jude Bellingham.

2-1, min.45+1: Gorka Guruzeta.

3-1, min.51: Kylian Mbappé.

4-1, min.90: Brahim Díaz.

4-2, min.90+1: Urko Izeta.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Pitarch (min.3) y Bellingham (min.19) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.