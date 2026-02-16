La Fiscalía francesa sigue identificando a los agresores del joven ultra fallecido en Lyon

Lyon (Francia), 16 feb (EFE).- La Fiscalía francesa prosigue la identificación de los agresores que la pasada semana acabaron con la vida de un joven militante de ultraderecha, sin que por ahora se haya podido determinar si, como dice el Gobierno, pertenecían a grupos de extrema izquierda indicó este lunes el fiscal, Thierry Dran.

"Por ahora se ha interrogado a unos quince testigos, sin que se haya podido identificar a los autores de la agresión. No se ha procedido a ninguna detención", señaló el fiscal de Lyon, en una rueda de prensa en la ciudad del este del país.

Los primeros elementos de la investigación han podido determinar que Quentin Deranque había acudido a la facultad de Ciencias Políticas para protestar contra una conferencia ofrecida por la eurodiputada de la izquierda radical Rima Hassan.

Tras una primera pelea, un grupo de una veintena de encapuchados consiguió rodear a algunos de los manifestantes de extrema derecha y los amigos que habían acudido a ayudarles, entre ellos Quentin, estudiante de matemáticas de 23 años.

Tres de esos militantes de extrema derecha fueron rodeados posteriormente a unos 2 kilómetros del lugar de la conferencia por un grupo de seis encapuchados, que les dieron una paliza.

Dos de ellos, explicó el fiscal, consiguieron escapar, pero el tercero, Quentin, quedó inerte en el suelo, hasta que minutos más tarde fue socorrido por un amigo que trató de conducirle a su domicilio al encontrarle aún consciente e incluso capaz de expresarse, aunque había "olvidado la secuencia de los acontecimientos".

Pero al comprobar que su estado de salud se degradaba rápidamente, llamó a unos amigos y decidieron alertar a los servicios de emergencia que le condujeron al hospital donde falleció este sábado.

La autopsia practicada sobre su cadáver determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico mortal, que impedía su reanimación.

El fiscal indicó que se ha abierto una investigación por "homicidio voluntario" con las circunstancias agravantes de su comisión en reunión, enmascarados y con posesión de armas.

Dran se negó a dar indicaciones sobre los autores del crimen y no entró en las especulaciones, alimentadas por el Gobierno, de que se trata de miembros de la extrema izquierda.

A primera hora de la mañana, la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, había apuntado directamente a un grupo ilegal conocido como Joven Guardia, cuyo fundador, Raphaël Arnault, es diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon.

Bregeon aseguró que ese partido tenía una "responsabilidad moral" en el crimen por los llamamientos a la violencia que lanza y por dar cobijo a ese grupo de adscripción radical.

Algunos medios publicaron incluso que entre los agresores figura un asistente parlamentario de Arnault, al que la presidencia de la Asamblea Nacional prohibió este lunes el acceso al recinto.

El fiscal, por su parte, se limitó a asegurar que la investigación prosigue su curso sin dar ninguna indicación sobre sus posibles autores.

"Nuestras investigaciones buscan a los autores directos, no se basan en rumores. Reposan en una investigación policial. Más adelante se harán detenciones, por ahora no hay", aseguró el fiscal, quien aseguró que esa labor "puede llevar varios días".

También se negó a confirmar si los mismos pertenecen a la extrema izquierda: "Cuando los hayamos identificado, podremos explicitar sus vínculos".

El caso ha levantado una gran polémica política en Francia y ha colocado a la izquierdista LFI en el centro de las críticas de sus rivales, en vísperas de que comience la campaña para las municipales del mes próximo. EFE

(foto) (vídeo)