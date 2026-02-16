Agencias

La Bolsa española sube un 0,99 % y recupera los 17.800 puntos por el empuje de ACS e Indra

Madrid, 16 feb (EFE).- La Bolsa española subió este lunes el 0,99 % y recuperó el nivel de los 17.800 puntos, con el impulso de ACS, Indra y el sector bancario, en una jornada en la que Wall Street está cerrado por festivo.

El principal índice del parqué nacional, el IBEX 35, rompió una racha de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas al ganar 175,6 puntos, ese 0,99 %, hasta los 17.848 puntos. En lo que va de año, sube un 2,11 %.

Tras abrir en el entorno de los 17.750 puntos, el índice inició una senda alcista que le llevó a tocar máximos de sesión por encima de los 17.900, para finalmente estabilizarse al cierre cerca de los 17.850 puntos.

La constructora ACS lideró las ganancias del selectivo con un avance del 4,68 %, seguida de Indra (3,42 %) y Aena (2,56 %). En el lado opuesto, Amadeus (-4,2 %) y Puig (-1,2 %) encabezaron las pérdidas. EFE

