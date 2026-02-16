John Guts confirma su noche loca con Amor Romeira: "Algo hubo, lo pasamos genial. Veamos cómo se maneja esto"

John Guts no ha perdido el tiempo tras convertirse en el primer expulsado de 'GH DÚO 4' y, días después de su salida de la casa de Tres Cantos, protagonizaba una 'noche de pasión' con Amor Romeira que ella misma confirmaba ilusionada en el programa 'Fiesta' para disgusto y enfado de Belén Rodríguez, que no entiende como la canaria puede sentirse atraída por el mexicano.

"El roce hace el cariño. ¿A quién no le apetece de vez en cuando un guacamole?" reconocía entre risas la artista, sin comprender que a su amiga pueda haberle sentado mal que "de vez en cuando me guste comer nachos".

"A ti no te faltan pretendientes y él a mi me parece un horror de persona y de hombre. No me gusta ni para ti ni para nadie", aseguraba rotunda Belén por los pasillos de Mediaset, dejando claro que fuera de la casa John le gusta tan poco como durante el reality, donde protagonizaron varios enfrentamientos.

Y ahora es el mexicano el que ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press para confesar qué tiene con Amor, y qué le ha parecido la reacción de Rodríguez al enterarse de su 'affaire' con su amiga.

"Yo con Amor me llevo excelente. Hemos salido un par de veces, bueno, a discoteca y tal. Y nada, lo hemos pasado genial, es todo" ha reconocido, revelando que aunque "no voy a negar que es muy guapa, solo el tiempo lo dirá".

"De momento estamos ahí, bueno, conociéndonos y de momento pues todo perfecto. ¿Si ha habido guacamole? Ha habido muchos tragos, es lo que ha habido. Y mucha diversión y lo hemos pasado genial" ha asegurado, dejando en el aire si le gustaría tener algo más con ella: "Algo hubo, perfecto. Lo pasamos genia, genial. A mí me gusta ser internacional en todos los sentidos, entonces yo he encantado de ver qué pasa el día de mañana, no lo sé. Amor es amor al final del día, entonces mira, veamos de qué, de cómo se manejamos esto".

Además, sorprendido porque a Belén le haya molestado, no ha dudado en mandarle un mensaje para "solucionar las cosas de una vez por todas, porque yo tengo unas ganas y unas dudas bastante interesantes con ella. Ojalá haya oportunidad de réplica".

"Yo creo que me he portado demasiado bien para como ella me ha tratado. La violencia se ha notado de parte de ella todo el concurso. Entonces, pues como si nada, yo se lo volví a repetir. Te doy la mano el día que haga falta. Y dispuesto a emprender de cero nuevamente para que las cosas funcionen entre los dos. Creo que nos podemos llevar muy bien, ¿eh? De verdad" ha confesado.