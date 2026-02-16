Italia afirma estar preparada para contribuir al "entrenamiento de nuevas fuerzas policiales" en Gaza

Durante una reciente conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, detalló que medidas como el envío de Carabineros a Rafá forman parte de la postura italiana frente al futuro de la seguridad en Gaza, en concordancia con los planes propuestos por Estados Unidos para la región. Según informó el diario L’Espresso, Tajani explicó que Roma está lista para apoyar el entrenamiento de nuevas fuerzas policiales tanto en la Franja de Gaza como en otros territorios palestinos, subrayando que el respaldo de Italia a la población de Gaza se ha mantenido durante un largo periodo y continuará presente.

El medio L’Espresso consignó que Tajani resaltó la disposición del Ejecutivo italiano para reforzar la actuación de los Carabineros en la zona de Rafá, donde han sido desplegados en el marco de la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea, coincidiendo con la reapertura del paso en ese enclave geográfico. Además, el canciller italiano mencionó que la implicación italiana en la llamada Junta de Paz resultaría en un rol de observadores, de manera similar a la función proyectada para la Comisión Europea, y enfatizó la voluntad de colaborar activamente en la iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente Trump, tal como reportó L’Espresso, declaró el pasado domingo que la Junta de Paz para Gaza —que agrupa a líderes internacionales con el objetivo de abordar la reconstrucción tras el conflicto con Israel— ha logrado reunir más de 5.000 millones de dólares (equivalentes a más de 4.200 millones de euros). Estos fondos estarían destinados a la rehabilitación de infraestructuras y a iniciativas de desarrollo en el enclave palestino en una eventual etapa de posguerra.

Dicho organismo multilateral cuenta con el respaldo de una resolución de Naciones Unidas, aunque su funcionamiento y objetivos han provocado inquietudes en el seno de la Unión Europea. Según detalló L’Espresso, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó el viernes dudas relevantes sobre la adecuación de la Junta de Paz a la legalidad internacional, centrándose en aspectos de alcance, mecanismos de gobernanza y su conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El temor principal, según recogió el diario italiano, radica en la posibilidad de que la Junta de Paz promovida por Trump despliegue atribuciones similares a las de Naciones Unidas, hasta el punto de desplazar al organismo internacional en la administración y toma de decisiones relacionadas con el enclave palestino. Este recelo ha sido compartido dentro de instancias europeas que consideran esencial mantener el equilibrio entre la acción multilateral coordinada y el respeto a los marcos legales internacionales vigentes.

En cuanto a la implicación de Italia, Tajani remarcó en sus declaraciones que "Italia lleva mucho tiempo ofreciendo ayuda a Gaza y seguirá haciéndolo", liderando los esfuerzos a nivel mundial en términos de contribución. El ministro explicó que el entrenamiento de las fuerzas palestinas se entiende como un paso prioritario para garantizar la estabilidad en la región y contribuir a la reconstrucción institucional del enclave.

El diario L’Espresso relató que la misión de los Carabineros en Rafá, apoyada por la Unión Europea, responde a la necesidad de gestionar el paso fronterizo en un contexto de apertura reciente, lo que implica desafíos logísticos y de seguridad adicionales. El gobierno italiano considera que su experiencia en formación policial puede aportar capacidades clave a las futuras fuerzas palestinas encargadas del mantenimiento del orden y la interposición en situaciones críticas.

Además, la participación italiana en la Junta de Paz y su integración en el entramado internacional reflejan el posicionamiento de varios países europeos que buscan combinar la cooperación con Estados Unidos y la preservación del papel de las Naciones Unidas en la gestión del conflicto. Según L’Espresso, Italia ha manifestado su interés en ser actora en los debates internacionales sobre la futura gobernanza y reconstrucción de Gaza, adoptando un perfil activo como observadora y facilitadora.

El compromiso del gobierno italiano de sumarse a la formación de nuevas fuerzas de seguridad en territorios palestinos ocurre en un contexto de intensos debates sobre el futuro político e institucional de la Franja de Gaza. La colaboración internacional y la movilización de fondos para la reconstrucción sugieren una proyección a largo plazo que involucra a múltiples actores estatales y organismos multilaterales, según los datos compilados por L’Espresso.

La evolución de la iniciativa apoyada por Trump y las dudas sobre la naturaleza y función de la Junta de Paz seguirán marcando el desarrollo de las estrategias internacionales para la región. Mientras tanto, la disposición de Italia para reforzar tanto su presencia en el terreno como su contribución a la formación de nuevas estructuras policiales apunta a consolidar su papel dentro de las coaliciones internacionales orientadas a la estabilidad y la cooperación en Gaza y territorios aledaños.