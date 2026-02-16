Guterres alerta del agravamiento de la crisis energética en Cuba y pide diálogo

Naciones Unidas, 16 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes su "preocupación" por el "deterioro" de la situación en Cuba en medio de la grave crisis energética que se ha agravado en las últimas semanas en el país, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos.

"El secretario general está preocupado por la situación, que está empeorando", señaló el portavoz Stephan Dujarric en rueda de prensa al referirse al impacto que la escasez de combustible tiene en la población cubana.

Según dijo, "las necesidades de petróleo continúan sin satisfacerse", lo que está "afectando" al funcionamiento de servicios básicos y la actividad económica.

El portavoz recordó que la Asamblea General de la ONU ha pedido reiteradamente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos contra la isla, al considerar que tiene efectos negativos en el desarrollo económico y las condiciones de vida del país.

En ese sentido, reiteró el llamado del secretario general al diálogo.

"Creemos firmemente en la importancia del diálogo. El secretario general quiere diálogo", afirmó, al tiempo que subrayó que la ONU mantiene equipos sobre el terreno que trabajan con el Gobierno cubano para apoyar la respuesta humanitaria y aliviar la situación de la población.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La isla apenas produce alrededor de un tercio de sus necesidades energéticas y depende en gran medida de la importación de crudo y derivados para sostener su sistema eléctrico.

Solo para la jornada de este lunes, la estatal Unión Eléctrica (UNE), adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé en el horario de mayor demanda —en la tarde-noche— una capacidad de generación de 1.457 megavatios (MW) frente a una demanda máxima estimada de 3.180 MW.

El déficit, de 1.723 MW, obligará a una afectación estimada de 1.753 MW mediante desconexiones programadas para evitar apagones desordenados. Los prolongados cortes eléctricos han paralizado sectores productivos, afectado servicios y aumentado el malestar social en un país que ya enfrenta serias dificultades económicas. EFE