El precio de la vivienda subirá un 7% en 2026 y harán falta dos millones de casas en 10 años, según Bankinter

Bankinter ha elevado al 7% su previsión de encarecimiento del precio de la vivienda para 2026, tres puntos más respecto a su última proyección, mientras que sitúa el déficit de casas en el entorno de 700.000 inmuebles, cifra que aumentará a un ritmo superior a 150.000 viviendas al año.

Según el 'Informe Inmobiliario' de Bankinter, la creación de nuevos hogares será de alrededor de 200.000 hogares al año, a lo que habría que añadir más de 50.000 viviendas por compra de extranjeros.

De mantenerse la tendencia actual de oferta y demanda, en el plazo de 10 años el déficit podría superar los dos millones de casas en España, avisa.

En esta línea, los expertos de Bankinter han apuntado que la falta de oferta no se revertirá al menos en los próximos 3 o 5 años dado que el mercado inmobiliario tiene mucha inercia por los plazos de desarrollo y construcción.

"Ya podemos decir con toda seguridad que en los próximos tres años las viviendas terminadas no cubrirán ni la mitad de la demanda estimada, y para aumentar esta cifra a futuro es necesario que las administraciones públicas liberen suelo y agilicen los desarrollos urbanísticos y cambios de uso", ha expuesto.

EL ALQUILER NO ES UNA OPCIÓN VIABLE, CON TASA DE ESFUERZO MAYOR AL 50%

Los expertos de Bankinter han indicado que el alquiler ya no es una opción viable para la demanda natural, con tasas de esfuerzo superiores al 50%.

No obstante, han avisado de que, aunque los riesgos se mueven al alza, la sobrevaloración es de momento moderada y sostenible mientras no se solucione el problema de falta de oferta.

La situación actual dista todavía de lo ocurrido en 2007, cuándo se alcanzaron tasas de esfuerzo del 55%, aunque con un 'stock' de vivienda sin vender superior a un millón de casas.

Aunque los precios de vivienda hoy superan un 25% los niveles de 2007, la renta disponible de los hogares ha aumentado todavía más (+36%). Por tanto, en términos reales, los precios de vivienda son un 10% inferiores a los de los niveles de pico de ciclo.

LA COMPRA DE VIVIENDA DE EXTRANJEROS REPRESENTA EL 20% DEL TOTAL

Los extranjeros suponen un fuerte factor disruptor, con capacidad de pago que supera en un 80% la del comprador doméstico, apunta el informe. Las mayores subidas se producirán en grandes ciudades, costa mediterránea e islas.

La compra de vivienda por parte de extranjeros representa en torno al 20% del total de transacciones de vivienda en España, superando el 40% en ubicaciones como Alicante, Tenerife, Málaga o Baleares.

ENTORNO FAVORABLE PARA EL RESTO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

Respecto al resto de activos inmobiliarios, Bankinter apunta a que el entorno es favorable debido al crecimiento económico moderado, la inflación en niveles de en torno al 2% y los tipos de interés estables en Europa y a la baja en EE.UU.

Por ello, los expertos de la entidad finciera daban mayor capacidad de revalorización a activos tradicionales, como oficinas y centros comerciales, cuyas valoraciones han sufrido más, y en los que la falta de inversión y oferta nueva han llevado a elevados niveles de ocupación y rentas subiendo por encima de la inflación.

Además, según han señalado, el sector podría verse beneficiado por el movimiento de rotación desde negocios penalizados por la IA hacia activos reales.

Por ello, mantienen recomendación de 'Comprar', centrados sobre todo en inmobiliario europeo, con mayor presencia en inmobiliario tradicional y sin riesgo dólar.