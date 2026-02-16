Agencias

El número de quiebras de empresas subió un 3,5% en la eurozona y un 2,5% en la UE a finales de 2025

El número de empresas declaradas en quiebra avanzó un 3,5% en la eurozona durante el cuarto trimestre de 2025 respecto de los tres meses anteriores, cuando aumentaron un 4,2%, mientras que las suspensiones de pagos en el conjunto de la Unión Europea se moderaron al 2,5% desde el 3,6% previo.

Entre los Veintisiete, las mayores alzas en el número de firmas declaradas en quiebra se observaron en Chipre (175,2%), Rumanía (123,9%) y Estonia (20,5%). Por contra, las principales caídas correspondieron a Letonia (-32,5%), Eslovaquia (-21,2%) y Hungría (-18,5%).

De su lado, el número de sociedades registradas entre octubre y diciembre se elevó un 0,2% en la zona euro en contraste con el 2,8% del tercer trimestre. El indicador en la UE subió un 0,5% tras haber crecido antes un 3,5%.

España (7,6%), Rumanía (5,7%) e Italia (5,4%) se anotaron las mejoras más abultadas de los países del club comunitario. Irlanda (-32,2%), Luxemburgo (-15,2%) y Portugal (-11,4%) encabezaron la lista de bajadas.

Así, España lideró la clasificación de las compañías de nueva creación tras haber visto expandirse su constitución en medio punto en el tercer trimestre. Además, las quiebras subieron durante el mismo periodo un 0,7% desde un incremento del 7,1%.

