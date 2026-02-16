El Bayern prima la continuidad de Neuer a su "motivación" y a "si se ve capaz de seguir rindiendo a este nivel"

Para la directiva del Bayern de Múnich, la decisión respecto al futuro contractual de Manuel Neuer dependerá principalmente de una conversación directa con el jugador, en la que se abordarán tanto su motivación como su percepción sobre la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel durante otro año. Según declaraciones recogidas por la cadena ‘Sport1’ y citadas por el medio, la continuidad del guardameta, cuyo vínculo concluye el 30 de junio, no se determinará hasta que se haya evaluado exhaustivamente si el capitán desea continuar su carrera con el club y se considera en condiciones de mantener su rendimiento.

Tal como informó ‘Sport1’, Max Eberl, responsable deportivo del Bayern, adelantó que la institución no pretende tomar decisiones apresuradas ni dejarse influir por presiones externas relativas al portero. Eberl subrayó que el criterio fundamental para considerar la prolongación del contrato será el estado anímico y el deseo de Neuer, así como su capacidad física y mental para afrontar una temporada adicional en alto nivel competitivo. "A sus casi 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros de Europa. Pero, por supuesto, las cosas tienen que seguir así, tenemos que hablar de su motivación y sus niveles de estrés. Eso es lo que esperamos como club, y queremos trabajar con él para averiguarlo", enfatizó el dirigente en declaraciones recogidas por la citada cadena.

Eberl también puso el foco en la experiencia y el historial de Neuer, quien fue campeón mundial con Alemania en 2014 y mantiene un rol fundamental dentro del plantel bávaro, tanto por su liderazgo como por su capacidad demostrada bajo los tres palos. El director deportivo subrayó la conveniencia de reflexionar con calma antes de tomar una resolución y remarcó que se trata de un proceso donde “la primera persona con la que hay que hablar es con Manuel”.

De acuerdo con lo publicado por ‘Sport1’, Eberl destacó que el portero ha exhibido un rendimiento sobresaliente incluso llegando casi a los 40 años, situación que para el directivo refuerza la idea de que, si las condiciones continúan siendo favorables, el club estaría interesado en prolongar la colaboración. Dijo también que la exigencia del club es que Neuer se mantenga en el nivel que ha mostrado recientemente, extendiendo ese rendimiento durante el siguiente ciclo, si se produce la extensión del acuerdo.

Eberl explicó que la actualidad representa una situación “cómoda” para el Bayern en cuanto a la gestión de este asunto. Aseguró que no existe apremio respecto a los plazos y que tanto el club como las personas involucradas cuentan con el espacio necesario para deliberar. El dirigente insistió en la importancia de mantener una comunicación abierta y serena, dialogando con todas las partes interesadas antes de llegar a una decisión definitiva, pero con prioridad para el punto de vista del propio Neuer.

El medio ‘Sport1’, que recogió estas declaraciones, puntualizó que la postura de Eberl apunta a que no se vislumbran cambios inminentes y que la posible extensión del vínculo con Neuer se abordará de manera reflexiva, a partir de la evaluación conjunta entre club y jugador sobre las perspectivas personales y profesionales para el futuro inmediato.