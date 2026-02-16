EASA retira la recomendación de evitar volar a Venezuela

La decisión de EASA de retirar la recomendación de no volar sobre Venezuela permitirá que las aerolíneas europeas retomen las rutas que habían sido suspendidas desde hace varios meses, activando así la posibilidad de restablecer vuelos comerciales directos entre Europa y el país sudamericano. Según informó el medio, esta medida habilita a compañías como Air Europa, Plus Ultra e Iberia a reanudar sus operaciones, lo que impactará en la conectividad aérea de ambos continentes.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) comunicó el fin de su recomendación, emitida originalmente el 3 de enero tras una serie de ataques de Estados Unidos contra Venezuela, según detalló el reporte de prensa. La advertencia había surgido en el contexto de un incremento de tensiones políticas y militares en la región. El levantamiento de la restricción comenzó a tener efecto este lunes, permitiendo que los operadores aéreos europeos programen el regreso a su actividad habitual en el espacio aéreo venezolano, según consignó la fuente.

El medio informó que Air Europa encabezará la reanudación de vuelos europeos a Venezuela, al haber planificado su primer viaje desde la suspensión para este martes. Plus Ultra se sumará posteriormente, con el reinicio de operaciones previsto para el 3 de marzo. En el caso de Iberia, la compañía tiene proyectado regresar en abril, aunque condiciona su regreso a la existencia de garantías plenas de seguridad. Esta postura refleja la cautela adoptada por las aerolíneas desde el inicio de las restricciones.

Las suspensiones operativas de estas tres aerolíneas europeas se remontan a noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) instó a extremar la precaución en los vuelos sobre Venezuela y su espacio aéreo, lo cual llevó a EASA a emitir a las aerolíneas europeas la recomendación de no sobrevolar ni aterrizar en Venezuela, según publicó la fuente original.

El contexto de la recomendación involucraba una escalada de hostilidades y tensión internacional. Tras los ataques estadounidenses a objetivos en Venezuela al inicio de enero, la administración de Donald Trump intervino directamente en el asunto del tráfico aéreo. Según consignó el medio, el presidente Trump anunció el 30 de enero su decisión de ordenar la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales, tras mantener conversaciones con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

El levantamiento de las restricciones ahora abre la puerta al restablecimiento total de los servicios de transporte aéreo entre Europa y Venezuela. El restablecimiento de vuelos de Air Europa, Plus Ultra e Iberia permitirá una mayor conectividad para pasajeros y comercio, aspecto que había quedado interrumpido durante los meses de suspensión. La reactivación de estos enlaces también supone la reanudación de la entrada de viajeros europeos al país caribeño y la salida de residentes venezolanos hacia Europa, con una posible normalización paulatina del flujo aéreo entre ambas regiones.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea no especificó nuevas condiciones particulares para los vuelos, más allá de reiterar la relevancia de las garantías de seguridad valoradas por cada operador antes de tomar la decisión de regresar al espacio aéreo venezolano. Las aerolíneas continúan evaluando la situación y, como señaló Iberia y publicó la fuente, su cronograma queda sujeto a un análisis continuo de la seguridad.

La situación aérea de Venezuela quedó marcada por las influencias de la política internacional y las decisiones regulatorias estadounidenses y europeas, dado que las recomendaciones de FAA y EASA impactaron directamente en la oferta de vuelos. El restablecimiento de servicios por parte de las aerolíneas europeas representa un cambio importante sobre la dinámica reciente, en la que miles de pasajeros debieron buscar rutas alternativas o postergar viajes ante la suspensión de vuelos directos.