Crónica del Girona FC - FC Barcelona: 2-1

El FC Barcelona ha caído este lunes ante el Girona FC en Montilivi (2-1) en el último partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en el que los azulgranas desperdiciaron un penalti, errado por Lamine Yamal, al final de la primera mitad y vieron cómo los de Míchel remontaban el tanto de Pau Cubarsí, todo para dejar el liderato en manos del Real Madrid.

En un entretenidísimo choque en Montilivi, el intercambio de ocasiones de la primera parte finalizó con una oportunidad para adelantarse para los de Hansi Flick, pero el '10' mandó estrelló el balón en el palo en el penalti del tiempo extra. Cubarsí, de cabeza, abrió la lata en el minuto 58, aunque la ventaja le duró al cuadro 'culer' apenas dos minutos, lo que tardó Thomas Lemar en empatar el duelo.

Fran Beltrán, saliendo desde el banquillo, consiguió darle la vuelta en una acción muy protestada por el cuadro visitante, que no consiguió neutralizar el tanto y que se despide del liderato. Ahora, los madridistas lideran la tabla con 60 puntos, dos más que los de Flick. Mientras, el Girona se escapa de la zona baja y ya maneja cinco unidades de renta sobre los puestos de descenso.

El derbi catalán ofreció unos primeros 45 minutos trepidantes, llenos de ocasiones clarísimas pero, eso sí, sin puntería. El conjunto 'culer' fue el primero en avisar en una acción en la que Raphinha, de regreso al once, le dejó un balón en la frontal para un Lamine Yamal que se sacó una rosca que se marchó sin encontrar portería.

No fue ni por asomo la mejor primera parte del '10' azulgrana, pero a cambio Joan Garcia se reivindicó después de sus dudas de Copa. Le tocó aparecer a los siete minutos en una llegada de Vladyslav Vanat en la que consiguió atrapar el esférico a tiempo. Poco después, Gerard Martín frustraba una nueva ocasión de Viktor Tsygankov. Era apenas el minuto 9.

Raphinha, superado el primer cuarto de hora, probó fortuna con un chut raso que se fue desviado, y Lamine, en una rápida contra de los de Hansi Flick, trató de picar el balón sobre Paulo Gazzaniga, que lo desvió para evitar el tanto.

El intercambio de golpes continuó con otro remate de Vanat que atrapó Joan Garcia y un tiro cruzado de Ferran Torres, a los que sucedieron un latigazo desde la frontal del brasileño y, sobre todo, un mano a mano de Vanat ante el portero azulgrana, que aguantó y sacó una mano providencial para impedir el 1-0. Fermín y Vanat, que no llegó por poco a rematar un peligrosísimo pase de Bryan Gil, siguieron animando la contienda.

Tsygankov, en una falta cerca de la esquina del área, rozó la cruceta y solo unos segundos después la respuesta azulgrana llegó con un chut raso de Raphinha que repelió el palo. Entonces, en el descuento, Lamine filtró un buen pase a Dani Olmo y Daley Blind le paró con un pisotón. Soto Grado no lo dudó y pitó penalti.

Raphinha se fue a por el balón, pero en el último momento lo tomó Lamine. Se plantó en los once metros y trató de sorprender a Gazzaniga con un lanzamiento cruzado al palo derecho, pero el esférico se estrelló en la madera y el Barça vio cómo se esfumaba su oportunidad de adelantarse.

El ritmo no decayó con el arranque de la segunda mitad, en la que el Girona llegó a tener un tres para dos que Vanat no supo aprovechar. En el 58, Vitor Reis sacó un balón peligroso y provocó un saque de esquina en el que llegaría el gol azulgrana; Jules Koundé centró y en el corazón del área apareció Pau Cubarsí, que con un genial testarazo logró mandar el balón al fondo de las mallas (min.59).

Sin embargo, la reacción de los de Míchel fue inmediata. Cubarsí despejó mal el centro al área de Vanat y Thomas Lemar cazó el esférico para, en línea de gol, marcar a placer y desatar la locura en Montilivi (min.61). Ahí empezaron unos minutos de asedio del cuadro local.

Frente al vendaval 'gironí', emergió Joan Garcia. En el 71, Iván Martín se deshizo de Cubarsí y Eric Garcia y trató de superar con un disparo cruzado al guardameta 'culer', que lo sacó; el rechace le cayó a Vanat y su nuevo remate se encontró con otra extraordinaria parada desde el suelo. Toda la jugada estaba anulada por fuera de juego. No fue la última del de Sallent, que solo dos minutos después sacó el pie para evitar el gol de Joel Roca.

Se acercaba el final y llegó el golpe definitivo de los locales en una acción polémica. Echeverri chocó con Koundé, una acción no revisada por el VAR, el balón llegó a Joel Roca y este sirvió para atrás para la llegada de Fran Beltrán, que con un disparo raso lo coló pegado al palo derecho (min.86).

Los de Flick buscaron el empate y soñaron con él en el descuento, cuando Robert Lewandowski consiguió ver puerta, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Joel Roca perdonó la sentencia, y poco después se iba antes de tiempo a vestuarios por una durísima entrada sobre Lamine Yamal que generó una trifulca. Nada se movió y el liderato se quedó en Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA FC, 2 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

GIRONA FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Iván Martín (Francés, min.92); Tsygankov, Lemar (Beltrán, min.68), Bryan Gil (Joel Roca, min.68) y Vanat (Echeverri, min.73).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia (Araujo, min.73), Gerard Martín (Balde, min.63); De Jong, Olmo (Bernal, min.80), Fermín; Raphinha (Roony, min.63), Lamine Yamal y Ferran Torres (Lewandowski, min.73).

--GOLES.

0-1, minuto 59: Cubarsí.

1-1, minuto 63: Lemar.

2-1, minuto 86: Fran Beltrán.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Vitor Reis (min.100) por parte del Girona FC y a Eric Garcia (min.41) y a Koundé (min.84) por parte del FC Barcelona. Expulsó a Joel Roca (min.99) con roja directa.

--ESTADIO: Montilivi. 14.043 espectadores.