Condenados a penas de prisión tres colaboradores del responsable de un atentado contra una sinagoga en Túnez

El tribunal de Túnez absolvió a la madre del atacante de la sinagoga de Ghriba, que enfrentaba cargos en relación con el atentado cometido en mayo de 2023, mientras que su pareja, su hermana y una persona que le alquiló un estudio recibieron diversas sentencias de prisión. Según reportó la emisora Mosaique FM y difundió la información por medios internacionales, la pareja del autor fue condenada a ocho años de cárcel, el joven que alquiló el estudio recibió una sentencia de tres años y la hermana del atacante deberá cumplir un año de reclusión, como determinó la Sala Penal Especializada de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez.

De acuerdo con los detalles aportados por Mosaique FM y recogidos en diversas plataformas noticiosas, las sentencias se dictaron tras determinar el nivel de colaboración de los procesados con el principal responsable del ataque, un miembro de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el desarrollo de los hechos al ser neutralizado por agentes de seguridad. El atentado se realizó el 9 de mayo de 2023 y resultó en la muerte de cuatro personas, incluidas dos visitantes de la sinagoga y dos agentes de seguridad.

El responsable del ataque, asignado a la isla de Yerba como parte de la Guardia Nacional, comenzó la agresión asesinando con su arma de dotación a un compañero. Acto seguido, se dirigió a la sinagoga de Ghriba, donde abrió fuego contra el dispositivo policial desplegado en el lugar, causando la muerte de un agente adicional y de dos personas que se encontraban participando en la celebración de la festividad judía de Lag Baomer en las inmediaciones del templo. El agresor no logró ingresar al interior de la sinagoga y fue abatido posteriormente por las fuerzas de seguridad, según precisó Mosaique FM en su cobertura del suceso.

La sinagoga de Ghriba, ubicada en la isla de Yerba, se conoce por ser el templo judío en pie más antiguo del continente africano y representa un punto de reunión anual para cientos o miles de fieles durante la festividad de Lag Baomer. Este lugar ha sido objetivo de ataques en el pasado; el medio Mosaique FM recordó el atentado de 2002 reivindicado por Al Qaeda, que dejó 21 víctimas mortales, 13 de ellas turistas alemanes. Desde entonces, las autoridades tunecinas han mantenido un dispositivo de seguridad elevado, particularmente en fechas de congregación religiosa como la mencionada.

El juicio contra los allegados del autor del atentado formó parte de la respuesta judicial y policial que las autoridades tunecinas implementaron tras el ataque. La investigación condujo a la detención de varias personas de su entorno cercano, quienes comparecieron ante la justicia para esclarecer sus posibles vínculos o grados de conocimiento respecto a los preparativos y la ejecución del ataque. Las sentencias variaron en función del nivel de implicación determinado por el tribunal, según publicaron medios como Mosaique FM.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo acusaciones de colaboración y complicidad contra los allegados del atacante, mientras que la defensa argumentó la ausencia de pruebas suficientes en algunos de los casos. Finalmente, solo se halló culpabilidad en tres de los cuatro imputados, con la absolución de la madre del agresor, lo que marcó el cierre del episodio judicial inmediato relacionado con el atentado de Ghriba, de acuerdo con lo informado por Mosaique FM.

El ataque de 2023 puso nuevamente bajo escrutinio la seguridad de los lugares de culto en Túnez y la eficacia de los dispositivos de prevención ante amenazas terroristas. La sinagoga de Ghriba sigue siendo uno de los enclaves más vigilados, dada su significación religiosa y la magnitud de las peregrinaciones que convoca anualmente, aspecto sobre el cual hizo hincapié la prensa local en la cobertura de la causa judicial.

El atentado también impactó en la percepción de seguridad dentro de la comunidad judía de Túnez, que cuenta con una presencia histórica significativa en Yerba. Tras los sucesos y la posterior respuesta judicial, las autoridades locales y nacionales reiteraron el compromiso de mantener protegidos los espacios de culto y reforzar las medidas de seguridad durante jornadas especiales.

El veredicto del tribunal refleja el curso de las investigaciones llevadas a cabo tras el ataque y subraya la estrategia estatal de respuesta ante hechos de esta naturaleza, atendiendo tanto al esclarecimiento judicial como a la prevención de nuevos incidentes en espacios sensibles, informó Mosaique FM en su actualización más reciente sobre el caso.