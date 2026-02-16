Comsa gana un tramo de ferrocarril en México por 168 millones de euros

La constructora catalana Comsa se ha adjudicado un nuevo contrato en México para construir un tramo de ferrocarril entre Querétaro y Irapuato por un importe de 3.412 millones de pesos (168 millones de euros, al cambio actual).

La compañía ejecutará estos trabajos junto a las empresas mexicanas Recsa y Vise, según figura en las actas del fallo de esta licitación consultadas por Europa Press, y tras imponerse a otro consorcio participado por otra empresa española, Azvi, que se presentaba con el grupo local Indi.

Otras uniones temporales de empresas se presentaron al concurso pero no lograron pasar a la fase final, entre ellas empresas españolas como OHLA y sus socios mexicanos Amodio (a través de Caabsa), así como Aldesa.

El lote ganado por Comsa incluye la construcción y diseño de 1,2 kilómetros del tercer tramo ferroviario del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, entre los puntos 107 y 108+200, y la construcción de las estaciones ubicadas en Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato.

También tendrá que actuar en la rectificación de la playa de vías de la estación de pasajeros existente en Irapuato y en la reconfiguración del patio de carga, hasta su puesta en servicio efectiva.

El contrato forma parte de un proyecto de construcción de una vía férrea de 108,2 kilómetros entre Querétaro e Irapuato, con sección de vía doble sin electrificar y una velocidad máxima de diseño de 200 kilómetros por hora, y que cuenta con un presupuesto total máximo de 125.000 millones de pesos (6.143 millones de euros).

Este macrocontrato está compuesto de otros lotes principales que ya se han adjudicado a la portuguesa Mota Engil por más de 1.300 millones de euros o de otros pendientes de fallo como el de la construcción de cuatro edificios auxiliares por unos 200 millones de euros, que se decidirá este viernes y al cual se presentaron los mismos consorcios que al ganado por Comsa.

Otra línea en construcción, la de Saltillo-Nuevo Laredo, la está llevando a cabo la española FCC junto con su socio de control, el mexicano Carlos Slim, por casi 1.500 millones de euros, e incluye un tramo de 111 kilómetros.