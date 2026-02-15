Perú declara en alerta sus costas ante la llegada del fenómeno El Niño Costero en marzo

Lima, 15 feb (EEF).- Autoridades peruanas activaron el estado de alerta de El Niño Costero ante la eventual llegada de este fenómeno meteorológico, que implica un aumento de temperaturas y lluvias, y que se iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre, informó la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno (Enfen).

A través de un comunicado difundido este fin de semana, esta comisión informó que, con base en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas, así como en la evaluación de los pronósticos de modelos climáticos nacionales e internacionales, el desarrollo de El Niño Costero se iniciaría a partir de marzo.

Explicó que es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio.

"El pronóstico de febrero – abril 2026, indica precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte en promedio, donde no se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte", agregó Enfen.

En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé que predominen caudales sobre lo normal en la vertiente del Pacífico sin descartar eventos de crecidas repentinas.

"Se recomienda a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres. Se sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para las acciones correspondientes", agregó la comisión.

El portavoz del Enfen, Luis Vásquez, explicó al diario La República que la decisión de activar el estado de alerta responde al monitoreo constante de las variables ambientales y a los resultados de los modelos climáticos.

"Hay un incremento de la temperatura y esto nos indica que el calentamiento evidente ya se va a registrar a partir de marzo y va a durar hasta noviembre, en una condición de magnitud débil", señaló.

El fenómeno de El Niño Costero se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, principalmente frente a las costas del norte de Perú y Ecuador, lo que produce la elevación de temperaturas y el incremento de las lluvias, con las consiguientes inundaciones, deslizamientos y huaicos (aludes). EFE