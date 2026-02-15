Alicia Koplowitz deslumbra con su elegancia en una exclusiva comida con amigas en Madrid

Después de varias horas compartidas en un restaurante reconocido por su oferta de alta cocina en Madrid, Alicia Koplowitz se despidió de sus amigas en un ambiente discreto, según reportó el medio CHANCE. Este tipo de encuentros forman parte de los momentos de ocio que la empresaria reserva para su círculo cercano, complementando una rutina marcada por numerosas actividades sociales y filantrópicas.

De acuerdo con CHANCE, Alicia Koplowitz se mantiene alejada de la vida pública desde hace años, prefiriendo evitar la atención mediática y enfocarse en su familia y en el trabajo benéfico que desarrolla. La empresaria, cuya amistad con el Rey Juan Carlos ha sido objeto de interés público, opta por mantener esta relación en la esfera privada y lejos de los titulares que suelen rodear a la Casa Real.

La última aparición pública de Koplowitz en Madrid tuvo lugar en el restaurante Ramón Freixa Tradición, uno de los establecimientos gastronómicos más exclusivos de la capital. Tal como informó CHANCE, Alicia eligió este entorno para disfrutar de una comida con amigas, reiterando su preferencia por reuniones reservadas y selectas. Durante el encuentro, se mostró cercana con sus acompañantes; al concluir, se despidió con gestos afectuosos antes de que cada una continuara con el resto de la jornada.

CHANCE detalló que la empresaria hizo gala de su estilo habitual mediante una selección de prendas y accesorios adecuada para el evento. Escogió una camisa blanca con detalles bordados en puños y cuello, combinada con un maxi abrigo azul marino de solapas notorias. Para los complementos, optó por gafas de sol de gran tamaño, un bolso con bordados multicolores y joyas doradas, manteniéndose fiel a una estética sobria pero cuidadosamente escogida.

El medio subrayó la capacidad de Koplowitz para compaginar un perfil bajo en los medios con una activa participación en iniciativas benéficas y eventos sociales, reservando los momentos de esparcimiento para encuentros esporádicos lejos del bullicio mediático. Su presencia en restaurantes exclusivos como el mencionado señala una continuidad en su estilo de vida, sustentado en la privacidad y la selección meticulosa de las personas y contextos que la rodean.

CHANCE indicó además que la distancia de Koplowitz respecto al foco mediático coincide con su decisión de priorizar la familia y la filantropía frente a la exposición pública. Este modo de vida, marcado por la discreción y la reserva, sigue definiendo el día a día de la empresaria en el contexto social de la capital española.