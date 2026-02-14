Los apagones afectarán de forma simultánea el 56 % de Cuba este sábado

La Habana, 14 feb (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada los cuales dejarán sin corriente al mismo tiempo al 56 % del país en la tarde-noche cuando aumenta el consumo, informó este sábado la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha complicado desde el mes pasado tras el asedio petrolero de EE.UU. y el corte de los envíos de crudo venezolano a raíz de la caída del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.389 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.711 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.741 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”. EFE