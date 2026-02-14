El FC Barcelona presenta una queja formal a la RFEF y al CTA por los arbitrajes

La entidad azulgrana solicitó la publicación completa de los audios del VAR y la creación de un reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral, una medida orientada a aumentar la transparencia y a establecer consecuencias claras y públicas ante posibles errores graves o negligencias. De acuerdo con la información reportada por el medio, el FC Barcelona envió este sábado una carta formal dirigida al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, así como al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica. El escrito expresó la preocupación de la entidad por la actuación arbitral durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

En el documento, cuya existencia y contenido citó el medio, el club expuso su inquietud ante supuestas inconsistencias en los criterios utilizados por los árbitros. FC Barcelona denunció que se han tomado decisiones disciplinarias diferentes ante acciones de naturaleza idéntica, una práctica que, según la carta, genera la impresión de que no existe una única vara de medir, lo que resultaría incompatible con los principios de igualdad, equidad y seguridad jurídica que deberían regir las competiciones, según consignó el medio.

Además, el texto enviado por el FC Barcelona remarcó la falta de coherencia en la interpretación de jugadas de mano en el área. El club expresó que se han producido criterios contradictorios incluso en partidos arbitrados por los mismos colegiados, lo que, en su opinión, fomenta una percepción de arbitrariedad y dificulta prever la aplicación del reglamento. Estas observaciones formaron parte de una queja más amplia donde la entidad resaltó la acumulación de fallos arbitrales a lo largo de la temporada.

Según publicó el medio, el FC Barcelona afirmó que, más allá de hechos aislados, se ha observado una repetición de errores que, a juicio de sus responsables, han resultado determinantes y perjudiciales para los intereses del club. En el escrito se sostiene que la continuidad de estos errores repercute en la integridad de la competición y contribuye a una creciente desconfianza de los participantes y aficionados.

También se cuestionó el uso y la transparencia del VAR. El club manifestó dudas sobre la consistencia y aplicación de la tecnología en jugadas milimétricas que, según argumentó, no siempre han sido acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. La entidad azulgrana señaló la necesidad de que la gestión y divulgación de los audios del VAR sea transparente, requiriendo que se publiquen incluso cuando no se haya efectuado una revisión a pie de campo, como método esencial para fortalecer la pedagogía arbitral y dar claridad a las decisiones tomadas.

El comunicado continuó detallando la preocupación por los criterios de las revisiones en el monitor. El club expresó que la ausencia de normas claras y homogéneas en el momento de enviar a los colegiados a revisar jugadas genera inseguridad y señala un posible trato desigual en la toma de decisiones que afectan directamente el desarrollo de los partidos y sus resultados.

En la carta, el FC Barcelona también precisó que esta acción no pretende poner en duda la profesionalidad del colectivo arbitral, sino instar a una revisión de los criterios utilizados por el estamento arbitral. El objetivo declarado es garantizar uniformidad en las decisiones, asegurar igualdad de trato para todos los clubes y salvaguardar tanto la credibilidad como el prestigio de las competiciones, según la versión publicada.

Otra de las propuestas que el club incluyó en su escrito, según detalló el medio, fue la creación de un código disciplinario diseñado específicamente para los miembros del colectivo arbitral. Este reglamento debería definir de manera precisa y pública las consecuencias ante errores considerados graves o negligentes, el fin es reforzar la confianza de los clubes y del público en todo el sistema de arbitraje.

El club hizo hincapié en que esta batería de propuestas busca mejorar el funcionamiento general de la competición en beneficio de todos los participantes, con la intención de evitar que se repitan situaciones similares y garantizar el establecimiento de un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos los clubes implicados.

El FC Barcelona insistió, según informó el medio, en que sus solicitudes deben ser atendidas con seriedad y que se adopten acciones concretas por parte de la RFEF y del Comité Técnico de Árbitros para evitar la reiteración de los hechos motivo de queja.

El escrito del club mostró además su intención de contribuir a una mayor claridad y control sobre la labor arbitral en el fútbol español, orientando sus demandas no solo hacia la defensa de los propios intereses, sino hacia el fortalecimiento del marco competitivo del fútbol nacional.