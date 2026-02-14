EEUU retira el estatus de protección temporal a los ciudadanos yemeníes en el país

El Gobierno de Estados Unidos ha retirado el estatus de protección temporal (TPS) a los ciudadanos yemeníes que escaparon del conflicto armado en su país tras determinar que las circunstancias actuales en Yemen favorecen el retorno seguro de esta comunidad.

La decisión -- que sigue la tónica habitual con otros países marcada por la línea nacionalista de la Administración Trump -- tiene lugar tras el establecimiento de un nuevo Gobierno yemení hace una semana pero la realidad es que la insurgencia hutí lleva dominando la capital y amplias partes del país desde hace una década y la situación humanitaria, coinciden todas las agencias, sigue siendo extremadamente crítica.

Además, el conflicto armado sigue siendo una realidad como demostraron recientes enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno yemení y separatistas del sur del país.

A pesar de ello, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este viernes la retirada del estatus que entrará en vigor 60 días después de que se publique la notificación en el Registro Federal, en el fin de una política de acogida que empezó en 2015, con el estallido de la guerra civil en Yemen.

"Después de evaluar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, he determinado que Yemen ya no cumple con los requisitos legales para la designación para el Estatus de Protección Temporal", ha declarado Noem.

La secretaria de Seguridad Nacional ha indicado que la estancia de yemeníes bajo este estatus "va en contra del interés nacional". "El TPS fue diseñado para ser temporal y esta administración está devolviendo al TPS a su intención original de ser temporal. Estamos priorizando nuestros intereses de seguridad nacional y poniendo a Estados Unidos por delante de todo", ha añadido.

Noem avisa que, después de la fecha de entrada en vigor de la determinación, el Departamento de Seguridad Nacional puede arrestar y deportar a cualquier nacional yemení que no tenga estatus legal una vez que su TPS haya terminado.

"Si un extranjero obliga al departamento a su arresto y expulsión, puede que nunca se le permita regresar a Estados Unidos", ha amenazado Noem.