A un año del escándalo de $LIBRA, la Justicia argentina aún no cita a declarar a imputados

El empresario estadounidense Hayden Davis y los ciudadanos argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy fueron objeto de medidas de embargo en la causa sobre la criptomoneda $LIBRA, tras una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que dispuso en enero la actualización en un plazo de 90 días de los montos originalmente fijados, que rondaban los 37 millones de pesos (aproximadamente 26.056 dólares), según reportó la agencia EFE. Estas acciones respondieron a un reclamo presentado por la parte querellante, encabezada por el abogado y dirigente opositor Juan Grabois, quien consideró insuficientes los montos de los embargos establecidos.

La investigación judicial, que tramita en el Juzgado Federal N°8 bajo la dirección de Marcelo Martínez de Giorgi y cuenta con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, se encuentra a un año del lanzamiento de $LIBRA sin que ninguno de los acusados haya sido llamado a declaración indagatoria. EFE señaló que este paso procesal es clave porque formaliza las imputaciones y permite que los acusados presenten su defensa ante las acusaciones.

En la causa figuran como denunciados funcionarios de alto rango, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, así como empresarios involucrados en el proyecto. Hasta la fecha, el expediente no ha registrado avances significativos, más allá de los embargos y de una discusión adicional sobre la incorporación de dos ciudadanos de Bielorrusia como querellantes, quienes afirman haber perdido más de dos millones de dólares tras invertir en $LIBRA, según informó la agencia EFE.

El desplome de la criptomoneda tuvo lugar después de que Javier Milei promoviera en redes sociales, el 14 de febrero del año pasado, el lanzamiento de $LIBRA y anunciara su propósito de financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. EFE consignó que a partir de la publicación del presidente, el valor del token experimentó un ascenso abrupto antes de ceder de manera acelerada. Poco después, Milei eliminó el mensaje de su perfil y manifestó públicamente que no estaba al tanto de los detalles del proyecto. La agencia EFE puntualizó que este giro provocó cuantiosas denuncias por parte de inversores que acusaron la pérdida de fondos tras confiar en la recomendación presidencial.

A pesar de que han transcurrido doce meses desde el evento, la investigación no ha tenido movimientos procesales relevantes. EFE detalló que el Congreso de la Nación creó una comisión investigadora para dilucidar lo ocurrido; sin embargo, ningún integrante del Poder Ejecutivo acudió a declarar ante este cuerpo parlamentario. El informe final de la comisión sostuvo que Milei “utilizó la investidura presidencial” y que su hermana “facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, según recogió la agencia de noticias.

En forma paralela a la investigación argentina, EFE explicó que una causa vinculada se tramita en los tribunales de Estados Unidos, bajo la jurisdicción de la jueza Jennifer Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York. Hacia fines de enero, el diario Clarín – citado por EFE – publicó la existencia de un acuerdo confidencial suscrito el 29 de enero de 2025 entre Javier Milei y Hayden Davis, por el cual Davis ofrecía asesoramiento gratuito (“ad honorem”) en temas de blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino.

Mientras el proceso judicial local permanece prácticamente sin avances y sin citaciones a declaración indagatoria, la expectativa de los afectados por el desplome de $LIBRA y de miembros de la oposición persiste en torno a la necesidad de esclarecimiento y eventuales responsabilidades. Miles de inversores continúan reclamando explicaciones sobre la promoción y el colapso de la criptodivisa señalada tanto por su repentino crecimiento como por el posterior desplome generado tras la implicación pública del presidente.